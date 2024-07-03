سويلم: رابطة الأندية تدعم الأندية للحصول على رخصة المشاركة الإفريقية

أكد ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المصرية المحترفة على أن قرار استكمال مباراة سموحة وبيراميدز كان هو الأنسب والعادل للطرفين، مشددا من جهة أخرى على الدعم الكامل من الرابطة للأندية المصرية للحصول على رخصة المشاركة في بطولات إفريقيا.

وقال سويلم عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "رابطة الأندية لم تفعل شيئا غريبا في اسكتمال مباراة سموحة وبيراميدز والموقف كان متساويا بين الفريقين".

وأضاف "بالمنطق سموحة هو من كان له الحق في الاعتراض بشكل أكبر من أجل إعادة المباراة حتى يلعب اللقاء بكامل لاعبيه بعد طرد الهاني سليمان في الجزء الأول من اللقاء وفي النهاية فرج عامر وافق على استكمال المباراة بنفس الظروف".

وواصل "تقرير محافظة الإسكندرية بشأن حريق استاد الإسكندرية أثبت أن سموحة ليس له أي دخل في حريق الملعب".

وأتم تصريحاته "رابطة الأندية لن تقف بشكل سلبي أمام دعم الأندية المصرية في الحصول على رخصة المشاركة الإفريقية حتى إذا كان يوجد أي خلافات مع هذه الأندية لأن هذا دور الرابطة".