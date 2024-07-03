أثليتك: ليفربول يرفض انضمام صلاح وإندو لـ مصر واليابان في أولمبياد باريس

الأربعاء، 03 يوليه 2024 - 11:40

كتب : FilGoal

محمد صلاح نجم ليفربول

ذكرت شبكة ذا أثليتك أن نادي ليفربول رفض انضمام محمد صلاح وواتارو إندو لمنتخبي مصر واليابان الأولمبيين في أولمبياد باريس 2024.

وأوضح التقرير أن الثنائي سيغيب عن الأولمبياد، وسيشارك في فترة الإعداد للموسم الجديد من الدوري الإنجليزي.

وطلب المنتخب الأولمبي المصري ونظيره الياباني استدعاء صلاح وإندو كأحد اللاعبين الثلاثة المسموح لهم بالمشاركة في الأولمبياد فوق السن القانونية.

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وبعد المحادثات سيبقى الثنائي مع ليفربول، نظرا لأن الألعاب الأولمبية ليست منافسة معتمدة من الاتحاد الدولي الكرة القدم، فلا يتعين على الأندية إطلاق سراح اللاعبين.

وتقام منافسات كرة القدم بالأولمبياد في الفترة من 24 يوليو إلى 10 أغسطس.

وهذا يعني أنه من المتوقع أن يكون صلاح وإندو جزءًا من جولة النادي التحضيرية للموسم الجديد في أمريكا في وقت لاحق من هذا الشهر.

ويسافر ليفربول إلى بيتسبرج يوم 23 يوليو ويواجه ريال بيتيس في أول مباراة ودية له بعد 3 أيام.

سيبدأ ليفربول الموسم الجديد في الدوري الإنجليزي ضد إبسويتش تاون الصاعد حديثا يوم السبت 17 أغسطس.

يذكر أن نادي آينتراخت فرانكفورت رفض انضمام عمر مرموش لمنتخب مصر الأولمبي في أولمبياد باريس.

وكذلك رفض نادي طرابزون سبور انضمام محمود حسن "تريزيجيه".

ولم يحسم الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي الأسماء النهائية للثلاثي المرشح انضمامه للفريق فوق السن.

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