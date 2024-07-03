هاني سعيد يكشف موقف بيراميدز من انضمام لاعبيه للمنتخب الأولمبي

الأربعاء، 03 يوليه 2024 - 11:27

كتب : FilGoal

بيراميدز - مصر للمقاصة

شدد هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز على أن فريقه لم يستلم أي طلب من أجل انضمام مصطفى فتحي للمنتخب الأولمبي.

وفاز بيراميدز على سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة تم استكمالها عقب أربعة أيام من توقفها بسبب اندلاع حريق في استاد الإسكندرية.

وقال سعيد عبر القناة الأولى المصرية: "مواجهة سموحة كانت غريبة غدا لأننا خرجنا من غرف الملابس ولعبنا لوقت قليل ثم انتهت المباراة".

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وتابع "الحكم تحدثنا معنا قبل المباراة لشرح كيفية سير المباراة وأنها ستبدأ برمية تماس لسموحة وطلب من الفريقين أن نساعد بعضنا لتمر المباراة بشكل جيد خصوصا وأنه موقف نمر به للمرة الأولى".

وواصل "طلبنا لحكام أجانب في مواجهة الأهلي مطروح وسنتخذ القرار النهائي خلال أيام".

وشدد "المنتخب الأولمبي أرسل لنا طلب بضم محمود صابر وإبراهيم عادل للمشاركة في الأولمبياد وسيكون هناك تنسيق حول هذا الأمر للوصول لأفضل حل لأن موعد المعسكر مبكر جدا، ولم يصلنا أي شيء حول مصطفى فتحي".

وأضاف "فكرة تأجيل الدوري وقت الأولمبياد؟ ومتى ينتهي حينها الدوري بشهر سبتمبر؟ هذا سيعني أن اللاعبين لن يحصلوا على يوم واحد للراحة بين الموسمين لأننا سنشارك مباشرة في دوري أبطال إفريقيا، الموعد الحالي للدوري أصلا سنحصل على راحة ربما لأسبوع فقط ولكن إذا تأجل الدوري للمزيد من الوقت لن نحصل على يوم واحد وسيشعر اللاعبين بالإرهاق من الجولة الثانية في الموسم المقبل".

وارتفع رصيد بيراميدز للنقطة 65 في صدارة جدول الترتيب من 26 مباراة بفارق 14 نقطة عن الأهلي صاحب المركز الثاني من 21 مباراة.

بيراميدز هاني سعيد
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