الرياضية: اتحاد جدة يتوصل لاتفاق مع بيولي

الأربعاء، 03 يوليه 2024 - 11:15

كتب : FilGoal

ستيفانو بيولي - ميلان

توصل نادي اتحاد جدة السعودي لاتفاق مع الإيطالي ستيفانو بيولي على تدريب الفريق خلفًا للأرجنتيني مارسيلو جاياردو، وفقًا لجريدة الرياضية السعودية.

وأوضح التقرير أن الطرفان اتفقا أن تكون مدة التعاقد 3 مواسم.

ستكون صفقات اتحاد جدة المقبلة في سوق الانتقالات الصيفية الجارية بالتنسيق بين الإسباني رامون بلانيس، المدير الرياضي، والمدرب الإيطالي الجديد، وفقا للتقرير.

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وأضاف التقرير أنه من المنتظر أن يكون بيولي أول الواصلين إلى معسكر اتحاد جدة المقبل في إسبانيا من أجل الإشراف على التحضيرات للموسم الجديد.

وكان النادي قد أعلن يوم الثلاثاء رحيل المدرب الأرجنتيني جاياردو.

والذي فشل في تحقيق نتائج جيدة، إذ ودع الفريق معه دوري أبطال آسيا من دور الثمانية، وكأس الملك من نصف النهائي، وكأس العالم للأندية من الدور الثاني، فيما خسِر نهائي كأس الدرعية للسوبر، وخرج من المربع الذهبي في الدوري.

قبل أكثر من شهر، أعلن ميلان فسخ التعاقد مع مدربه ستيفانو بيولي عقب نهاية الموسم.

وكان ميلان تعاقد مع بيولي في 2019 وكان من المفترض أن يستمر التعاقد حتى عام 2025 لكن تم فسخ التعاقد الصيف الجاري.

وخلال رحلته مع ميلان قاد بيولي الرسونيري للتتويج بلقب الدوري في موسم 2021-2022.

وقاد المدرب صاحب الـ58 عاما ميلان في 240 مباراة فاز في 132 لقاء وتعادل في 56 وخسر في 52.

وسجل ميلان تحت قيادته 437 هدفا واستقبل 282 آخرين.

ستيفانو بيولي اتحاد جدة مارسيلو جاياردو
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