مواعيد مباريات الأربعاء 3 يوليو - الزمالك ضد فاركو.. ومودرن سبورت في مظهره الجديد
الأربعاء، 03 يوليه 2024 - 10:31
كتب : FilGoal
تستأنف اليوم مباريات الجولة 29 من الدوري المصري الممتاز.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الأربعاء 3 يوليو والقنوات الناقلة.
الدوري المصري
مودرن سبورت × بلدية المحلة.. 4:00 مساء - أون تايم سبورتس 2.
فاركو × الزمالك.. 7:00 مساء - أون تايم سبورتس.
سيراميكا كليوباترا × الإسماعيلي.. 7:00 مساء - أون تايم سبورتس 2.
طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل والقنوات الناقلة
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