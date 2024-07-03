مواعيد مباريات الأربعاء 3 يوليو - الزمالك ضد فاركو.. ومودرن سبورت في مظهره الجديد

الكومي: سيتم تحويل بيان بيراميدز للجنة الانضباط

بيان – المقاولون: الكوارث التحكيمية مستمرة في الدوري وتعرضنا للظلم للمرة السادسة

سويلم: رابطة الأندية تدعم الأندية للحصول على رخصة المشاركة الإفريقية

هاني سعيد يكشف موقف بيراميدز من انضمام لاعبيه للمنتخب الأولمبي

مصدر من الأهلي لـ في الجول: كولر يحسم موقف كهربا من التدريبات عقب مباراة الداخلية

عضو مجلس الزمالك: نحتاج 4 ملايين دولار.. و"عايز أبقى جامد زي الأهلي"

مصدر من الأهلي يشرح لـ في الجول سبب رفض التخلي عن عبد المنعم وإمام للمنتخب الأولمبي

الشهدي حكما لمباراة فاركو ضد الزمالك.. وظهور الحفني