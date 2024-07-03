مواعيد مباريات الأربعاء 3 يوليو - الزمالك ضد فاركو.. ومودرن سبورت في مظهره الجديد

الأربعاء، 03 يوليه 2024 - 10:31

كتب : FilGoal

الزمالك - فاركو - عبد الله السعيد

تستأنف اليوم مباريات الجولة 29 من الدوري المصري الممتاز.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الأربعاء 3 يوليو والقنوات الناقلة.

الدوري المصري

أخبار متعلقة:
قائمة الأرجنتين - نجل سيميوني وأوتاميندي وألفاريز ضمن 18 لاعبا في أولمبياد باريس 2024 كوبا أمريكا 2024 - مواعيد ومواجهات ربع النهائي.. ولقاء ناري كوبا أمريكا 2024 - كولومبيا تفرض التعادل مع البرازيل وتلزمها بمواجهة أوروجواي انتهت كوبا أمريكا - البرازيل (1)-(1) كولومبيا.. نهائي مبكر في دور الـ 8

مودرن سبورت × بلدية المحلة.. 4:00 مساء - أون تايم سبورتس 2.

فاركو × الزمالك.. 7:00 مساء - أون تايم سبورتس.

سيراميكا كليوباترا × الإسماعيلي.. 7:00 مساء - أون تايم سبورتس 2.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل والقنوات الناقلة

الدوري المصري مواعيد مباريات الأربعاء
نرشح لكم
الكومي: سيتم تحويل بيان بيراميدز للجنة الانضباط بيان – المقاولون: الكوارث التحكيمية مستمرة في الدوري وتعرضنا للظلم للمرة السادسة سويلم: رابطة الأندية تدعم الأندية للحصول على رخصة المشاركة الإفريقية هاني سعيد يكشف موقف بيراميدز من انضمام لاعبيه للمنتخب الأولمبي مصدر من الأهلي لـ في الجول: كولر يحسم موقف كهربا من التدريبات عقب مباراة الداخلية عضو مجلس الزمالك: نحتاج 4 ملايين دولار.. و"عايز أبقى جامد زي الأهلي" مصدر من الأهلي يشرح لـ في الجول سبب رفض التخلي عن عبد المنعم وإمام للمنتخب الأولمبي الشهدي حكما لمباراة فاركو ضد الزمالك.. وظهور الحفني
أخر الأخبار
يورو 2024 - رانجنيك: من الصعب الفوز على تركيا عندما يكون حارسهم جوردن بانكس 19 دقيقة | ألمانيا 2024
الكومي: سيتم تحويل بيان بيراميدز للجنة الانضباط 22 دقيقة | الدوري المصري
بيان – المقاولون: الكوارث التحكيمية مستمرة في الدوري وتعرضنا للظلم للمرة السادسة 26 دقيقة | الدوري المصري
تقرير: سيميوني يتسبب في إيقاف صفقة انتقال موراتا للقادسية 39 دقيقة | الدوري الإسباني
خبر في الجول – ميكالي يستقر على ضم حمدي فتحي للمنتخب الأولمبي في باريس.. وينتظر رد الوكرة 51 دقيقة | الكرة المصرية
سويلم: رابطة الأندية تدعم الأندية للحصول على رخصة المشاركة الإفريقية ساعة | الدوري المصري
أثليتك: ليفربول يرفض انضمام صلاح وإندو لـ مصر واليابان في أولمبياد باريس ساعة | الكرة المصرية
هاني سعيد يكشف موقف بيراميدز من انضمام لاعبيه للمنتخب الأولمبي ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر كولر: ما حدث من كهربا؟ شأن داخلي.. وهذا غير موجود بأي مكان في العالم 2 يورو 2024 – تعرف على كل المتأهلين لدور الـ16.. مواعيد المباريات والطريق حتى النهائي 3 اتحاد الكرة يكشف قواعد إعادة مباراة سموحة وبيراميدز.. وموقف طرد الهاني سليمان 4 بعد الحريق.. دياب يكشف لـ في الجول موقف مباراة سموحة وبيراميدز وطريقة إعادتها