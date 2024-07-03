كوبا أمريكا 2024 - مواعيد ومواجهات ربع النهائي.. ولقاء ناري

الأربعاء، 03 يوليه 2024 - 06:42

كتب : FilGoal

شعار كوبا أمريكا 2024

تحددت مباريات ومواعيد ربع نهائي كوبا أمريكا 2024 والتي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

وشهد دور ربع النهائي تأهل 6 منتخبات من أمريكا الجنوبية و2 من الشمالية في البطولة التي بدأت بمشاركة 16 فريقا.

وسنكون على موعد مع مباراة مثيرة بمثابة نهائي مبكر بين أوروجواي والبرازيل في آخر مباريات دور الـ 8.

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وإليكم مواعيد المباريات

الأرجنتين × الإكوادور – الجمعة 5 يوليو الساعة الرابعة فجرا

فنزويلا × كندا – السبت 6 يوليو الساعة الرابعة فجرا

كولومبيا × بنما – الأحد 7 يوليو الساعة الواحدة بعد منتصف الليل

أوروجواي × البرازيل – الأحد 7 يوليو الساعة الرابعة فجرا

علما بأن تلك المباريات غير مذاعة عبر القنوات العربية.

وسيلتقي الفائز من مباراة الأرجنتين والإكوادور مع الفائز من لقاء فنزويلا وكندا في نصف النهائي.

فيما ستقام ثاني مباريات المربع الذهبي بين الفائز من كولومبيا وبنما ضد الفائز من أوروجواي والبرازيل.

وستقام المباراة النهائية فجر الخامس عشر من يوليو الجاري في الثالثة فجرا.

ويتصدر منتخبا الأرجنتين وأوروجواي ترتيب المنتخبات المتوجة باللقب برصيد15 لكل منتخب.

فيما يأتي منتخب البرازيل في المركز الثالث برصيد 9 ألقاب، وفازت كولومبيا باللقب مرة وحيدة.

في المقابل لم تفز منتخبات الإكوادور وفنزويلا وبنما وكندا باللقب من قبل.

كوبا أمريكا 2024 البرازيل الأرجنتين أوروجواي
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