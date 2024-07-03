كوبا أمريكا 2024 - كولومبيا تفرض التعادل مع البرازيل وتلزمها بمواجهة أوروجواي

حسم منتخب كولومبيا صدارته للمجموعة الرابعة من كوبا أمريكا 2024 بالتعادل مع البرازيل بهدف لكل فريق في اللقاء الذي أقيم على ملعب ليفايس في الولايات المتحدة الأمريكية.

تقدمت البرازيل بهدف رافينيا وأدرك دانييل مونيوز التعادل للوس كافيتيروس.

وتصدر منتخب كولومبيا الترتيب برصيد 7 نقاط فيما تأهل البرازيل في المركز الثاني برصيد 5 نقاط.

ورغم فوز كوستاريكا على باراجواي بنتيجة 2-1 في نفس التوقيت إلا أن 4 نقاط لم تكن كافية وودعت رفقة الألبيروخا الذي خرج خالي الوفاض من النقاط.

وسيلتقي منتخب كولومبيا مع بنما فيما سيواجه المنتخب البرازيلي في نهائي مبكر للغاية خصمه أوروجواي في ربع النهائي.

وعزز منتخب كولومبيا رقمه القياسي بالوصول لـ 26 مباراة متتالية دون خسارة (20 فوز و6 تعادل).

ويعد ذلك التعادل رقم 12 في تاريخ مواجهات الفريقين بين الرسمية والودية.





























وصف المباراة

تحصل فينيسيوس جونيور على بطاقة صفراء في الدقيقة السادسة من انطلاق المباراة بعد ضرب بالمرفق لخاميس رودريجيز.

بطاقة صفراء تأثيرها سيدوم لربع نهائي البطولة حيث سيغيب فيني عن مواجهة أوروجواي.

وفي الدقيقة 8 سدد خاميس كرة من ركلة حرة مباشرة منعتها العارضة العلوية لأليسون.

ورد رافينيا بنفس الطريقة بتسديدة من ركلة حرة مباشرة من على بُعد 25 مترا أودعها في شباك كاميلو فارجاس ببراعة في الدقيقة 12 معلنا تقدم البرازيل.

هدف هو الأول للسامبا من ركلة حرة مباشرة في كوبا أمريكا منذ 25 عاما عندما سجل ريفالدو ضد الأرجنتين في نسخة 1999.

ردت كولومبيا بفرصة أولى وتسديدة على الطائر من خاميس مرت أعلى العارضة في الدقيقة 16.

وبعد 3 دقائق سجل دافينسون سانشيز الهدف الأول لكولومبيا والتعادل لكن الحكم المساعد ألغى الهدف بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 22 وعقب 3 دقائق من مراجعة الحالة ألغي الهدف بالفعل بداعي التسلل على مدافع كولومبيا.

تواصلت محاولات كولومبيا وسدد خاميس ركلة ثابتة مجددا في الدقيقة 33 أبعدها أليسون لركنية.

وفي الدقيقة 43 طالب لاعبو البرازيل بركلة جزاء لفينيسيوس جونيور بعد عرقلة من دانييل مونيوز لكن الحكم بعد العودة لتقنية الفيديو رفض احتسابها.

وسجل مونيوز بنفسه الهدف الثاني له في البطولة بعد تمريرة بينية من جون كوردوبا كسر بها خط دفاع البرازيل وسجل في شباك أليسون هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

في الشوط الثاني تراجع مردود منتخب البرازيل هجوميا، وأهدر كوردوبا برأسية فرصة التقدم للوس كافيتيروس في الدقيقة 48.

وأهدر رافينيا فرصة تسجيل الهدف الثاني بنفس الطريقة بعدما مرت تسديدته بجوار القائم الأيمن بقليل في الدقيقة 59.

وتحصل برونو جيماريش على بطاقة صفراء عقب تدخل على قدم خاميس تسببت في خلع حذائه في الدقيقة 72.

وكاد بدلاء كولومبيا أن يقلبوا الطاولة، ففي الدقيقة 83 أرسل رافائيل سانتوس بوري عرضية شتتها الدفاع برعونة ووصلت لخورخي كاراسكال الذي سدد من داخل منطقة الجزاء كرة ضعيفة.

وبعد دقيقة استغل لاعبو كولومبيا تمريرة الدفاع الخاطئة وأرسل لويس دياز عرضية من الجهة اليسرى لكن تسديدة بوري علت العارضة بغرابة.

شارك إندريك في الدقيقة 87 بدلا من ويندل في محاولة أخيرة من دوريفال جونيور لخطف الفوز.

وكاد خطأ كويستا مدافع كولومبيا أن يتسبب في هدف للبرازيل بعدما ضغط عليه فيني وتوغل بالكرة لكن كويستا استعاد الكرة مجددا في الدقيقة 90+2.

وسدد أندرياس بيريرا كرة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة الخامسة من الوقت البديل أبعدها الحارس لركنية ولتنتهي معها أحداث المباراة.