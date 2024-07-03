انتهت كوبا أمريكا - البرازيل (1)-(1) كولومبيا.. نهائي مبكر في دور الـ 8

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة البرازيل ضد كولومبيا في الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة لـ كوبا أمريكا 2024.

وحجز منتخب كولومبيا بطاقة التأهل ويلعب المباراة من أجل الصدارة والابتعاد عن مواجهة أوروجواي في ربع نهائي البطولة.

فيما يتنافس منتخب البرازيل مع كوستاريكا على حسم بطاقة التأهل الأخيرة، إذ يلتقي الأخير مع باراجواي في نفس التوقيت.

ويلتقي أول المجموعة الرابعة مع بنما، فيما يواجه الوصيف أوروجواي في مباراة ستكون قمة ربع نهائي البطولة.

ويتصدر منتخب كولومبيا الترتيب برصيد 6 نقاط، ويأتي منتخب البرازيل خلفه برصيد 4 نقاط.

ويحتل منتخب كوستاريكا المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، ويتذيل منتخب باراجواي الترتيب بدون رصيد وانتهت آماله في التأهل من الجولة الماضية.

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كولومبيا تواجه بنما في ربع النهائي والبرازيل في اختبار صعب ضد أوروجواي.

انتهت.. كولومبيا في الصدارة برصيد 7 نقاط والبرازيل في المركز الثاني برصيد 5 نقاط.

ق 90+5: فارجاس يتألق ويبعد تسديدة أندرياس بيريرا لركنية ببراعة.

ق 87: تغيير هجومي للبرازيل بمشاركة إندريك بدلا من ويندل الظهير الأيسر

ق 84: عرضية من لويس دياز وتسديدة من بوري من داخل منطقة الجزاء تمر أعلى العارضة ويهدر الهدف الثاني لكولومبيا

ق 83: عرضية من سانتوس بوري يشتتها الدفاع لتصل إلى كاراسكال الذي يسدد كرة ضعيفة في يد أليسون.

ق 72: بطاقة صفراء لبرونو جيماريش بعد تدخل قوي على قدم خاميس.

ق 59: رافينيا كاد أن يسجل من ركلة حرة مباشرة لكن كرته مرت بجوار القائم الأيمن لحارس كولومبيا

ق 48: رأسية جون كوردوبا أعلى عارضة البرازيل.

بداية الشوط الثاني

مع نهاية الشوط الأول الصدارة في يد كولومبيا برصيد 7 نقاط والبرازيل في المركز الثاني برصيد 5 نقاط ثم كوستاريكا ثالثة برصيد 4 نقاط.

نهاية الشوط الأول

ق 45+1: جووووووووووووول التعااااااااااادل.. دانييل مونوز يسجل الأول في شباك البرازيل بعد بينية من جون كوردوبا

ق 43: ركلة جزاء محتملة على مونوز بعد عرقلة فيني والحكم بعد انتظار تقنية الفيديو لا يحتسب أي شيء.

ق 33: ركلة حرة مباشرة سددها خاميس وأبعدها أليسون لركنية.

ق 28: تسديدة من ريتشارد ريوس يتصدى لها أليسون بسهولة.

ق 22: تقنية الفيديو تؤكد قرار الحكم بوجود تسلل على سانشيز وقت تسجيل الهدف.

ق 19: جووووووووول التعاااااادل.. دافينسون سانشيز يسجل التعادل برأسية بعد ركلة ثابتة نفذها خاميس لكن الحكم يشهر راية التسلل.

ق 16: عرضية من لويس دياز وتسديدة على الطائر من خاميس من داخل منطقة الجزاء تمر أعلى العارضة.

ق 12: جووووووووول أوووووووووووول رافينيا يسجل من ركلة حرة مباشرة بطريقة رائعة الهدف الأول.

ق 8: أووووووه العارضة تمنع الأول لكولومبيا من ركلة حرة مباشرة سددها خاميس رودريجيز.

ق 6: بطاقة صفراء لفينيسيوس جونيور وغيابه عن مباراة ربع النهائي حال تأهل السامبا.

بداية اللقاء في الرابعة فجرا