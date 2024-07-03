قائمة الأرجنتين - نجل سيميوني وأوتاميندي وألفاريز ضمن 18 لاعبا في أولمبياد باريس 2024

الأربعاء، 03 يوليه 2024 - 03:19

كتب : FilGoal

الأرجنتين - أستراليا - هدف ألفاريز

أعلن خافيير ماسكيرانو المدير الفني لـ منتخب الأرجنتين الأولمبي قائمة فريقه المشاركة في أولمبياد باريس 2024.

ويتواجد منتخب الأرجنتين في المجموعة الثانية رفقة المغرب والعراق وأوكرانيا.

وتبدأ منافسات كرة القدم في فرنسا في الفترة من 24 يوليو وحتى 10 أغسطس المقبل في 7 مدن مختلفة.

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وشهدت القائمة استدعاء الثلاثي فوق السن وهم: خيرونيمو رولي حارس أياكس الهولندي ونيكولاس أوتاميندي مدافع بنفيكا البرتغالي وخوليان ألفاريز مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي.

كما يتواجد جوليانو سيميوني نجل دييجو سيميوني المدير الفني الحالي لأتليتكو مدريد الإسباني ولاعب منتخب الأرجنتين السابق.

ويظهر أيضا في القائمة كلاوديو إتشيفيري البالغ 17 عاما والذي سينتقل في يناير 2025 لمانشستر سيتي الإنجليزي.

ويغيب عن القائمة عدة أسماء أبرزها فلانتين باركو ظهير برايتون الإنجليزي وفيديريكو ريدوندو لاعب إنتر ميامي الأمريكي، وبابلو سولاري جناح ريفر بليت الأرجنتيني

وجاءت قائمة التانجو:

حراسة المرمى: لياندرو بيري (بوكا جونيورز) – خيرونيمو رولي (أياكس الهولندي)

الدفاع: ماركو دي شيزاري (راسينج كلوب) – خوليو سولير (لانوس) – خواكين جارسيا (فيليز سارسفيلد) – جونزالو لوجان (سان لورينزو) – نيكولاس أوتاميندي (بنفيكا البرتغالي) – برونو أموني (سانتوس لاجونا المكسيكي).

الوسط: إيزيكيل فيرنانديز (بوكا جونيورز) – سانتياجو هيزي(أولمبياكوس اليوناني) – كريستيان ميدينا (بوكا جونيورز) – كيفين زينون (بوكا جونيورز)

الهجوم: جوليانو سيميوني (أتليتكو مدريد الإسباني) – لوسيانو جوندو (أرجنتينوس جونيورز) – تياجو ألمادا (أتلانتا يونايتد الأمريكي) – كلاوديو إتشيفيري (ريفر بليت) – خوليان ألفاريز (مانشستر سيتي الإنجليزي) – لوكاس بيلتران (فيورنتينا الإيطالي)

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وسبق أن توج منتخب الأرجنتين بالميدالية الذهبية مرتين عامي 2004 في أثينا و2008 في بكين، وتواجد ماسكيرانو في الثانية كلاعب فوق السن.

وشارك التانجو في أولمبياد ريو 2016 وطوكيو 2020 وفي كلاهما كان الخروج من دور المجموعات من نصيبه.

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