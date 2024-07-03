تشكيل كوبا أمريكا – لتفادي أوروجواي.. تغييرات محدودة لـ البرازيل وكولومبيا

عاد رافينيا في هجوم البرازيل لمواجهة كولومبيا في الجولة الأخيرة من المجموعة الرابعة لـ كوبا أمريكا 2024.

وسيلتقي المنتخبان على ملعب ليفايس ستيديوم في سانتا كلارا بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويبدأ رافينيا جناح برشلونة أساسيا بدلا من سافيو الذي شارك وسجل ضد باراجواي في الجولة الماضية.

فيما عاد كارلوس كويستا لقلب دفاع كولومبيا بعد تعافيه من الإصابة، ويبدأ ديفير ماشادو في مركز الظهير الأيسر بدلا من خوان موهيكا.

وحجز منتخب كولومبيا بطاقة التأهل ويلعب المباراة من أجل الصدارة والابتعاد عن مواجهة أوروجواي في ربع نهائي البطولة.

فيما يتنافس منتخب البرازيل مع كوستاريكا على حسم بطاقة التأهل الأخيرة، إذ يلتقي الأخير مع باراجواي في نفس التوقيت.

ويلتقي أول المجموعة الرابعة مع بنما، فيما يواجه الوصيف أوروجواي في مباراة ستكون قمة ربع نهائي البطولة.

وجاء تشكيل البرازيل

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: ويندل – ماركينيوس – إيدير ميليتاو – دانيلو

الوسط: برونو جيماريش – جواو جوميز – لوكاس باكيتا

الهجوم: رافينيا – رودريجو – فينيسيوس جونيور

فيما جاء تشكيل كولومبيا

حراسة المرمى: كاميلو فارجاس

الدفاع: دانييل مونوز – دافينسون سانشيز – كارلوس كويستا – ديفير ماشادو

الوسط: ريتشارد رويس – جيفرسون ليرما – جون أرياس

الهجوم: خاميس رودريجيز – جون كوردوبا – لويس دياز

ويتصدر منتخب كولومبيا الترتيب برصيد 6 نقاط، ويأتي منتخب البرازيل خلفه برصيد 4 نقاط.

ويحتل منتخب كوستاريكا المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، ويتذيل منتخب باراجواي الترتيب بدون رصيد وانتهت آماله في التأهل من الجولة الماضية.