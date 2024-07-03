جيرارد: ليفربول محظوظ بـ صلاح.. وأعلم إمكانيات زيزو جيدا

وصف ستيفن جيرارد أسطورة منتخب إنجلترا وليفربول والمدرب الحالي للاتفاق السعودي، محمد صلاح لاعب الريدز بالظاهرة.

ويتولى جيرارد تدريب الاتفاق منذ بداية الموسم المنصرم بعد تجربتي رينجرز وأستون فيلا.

وقال جيرارد عبر إم بي سي مصر 2: "نجلي وُلد في نهاية مسيرتي ولم تتح له الفرصة لمشاهدتي في قمة عطائي، لكنه شاهد صلاح يلعب الكثير من المباريات ويحقق الإنجازات. إنه مولع به وتجمعهما علاقة قوية".

وأضاف "صلاح لاعب أسطوري وظاهرة. ليفربول محظوظ بامتلاك لاعب مثله. فخور بتحطيمه للأرقام القياسية والجميع هناك يحبه".

وتابع "أريد بقاء محمد صلاح في صفوف ليفربول بنسبة 100% ومواصلة تحقيق النجاحات".

وأجاب مازحا "تحطيم صلاح لأرقامي؟ صلاح محظوظ لأني لاعب وسط. لو كنت ألعب في الهجوم لسجلت أهدافا أكثر منه".

وعن ذكرياته مع اللاعبين المصريين أوضح "ميدو كان خصما صعبا بسبب قوته البدنية ومهاراته، لذلك لم يكن غريبا أن يلعب في عدد من الفرق الكبرى".

وتابع "تريزيجيه كان لاعبا جيدا أيضا لكن الإصابات أثرت عليه في الدوري الإنجليزي".

زيزو

وعن اهتمامه بضم أحمد سيد زيزو نجم الزمالك لصفوف الاتفاق أجاب "أعلم إمكانيات زيزو لاعب الزمالك جيدا. إنه لاعب رائع وهذا سبب متابعتي له. دون الحديث عن اسماء محددة، نحن في الدوري السعودي نبحث عن اللاعبين المميزين دائما".

وكان زيزو قد تلقى عرضا مغريا للانتقال لصفوف الشباب السعودي لكن الزمالك تمسك ببقائه.

رونالدو وميسي

وعن تواجد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر في الدوري السعودي قال: "رونالدو مثال رائع يحتذى به للاستمرار في النجاح بكرة القدم. إنه خير سفير للدوري السعودي وساهم كثيرا في انتشاره".

ويلعب رونالدو في صفوف النصر منذ موسم ونصف ومازال عقده ساريا حتى صيف 2025.

وأجاب على سؤال حول اللاعب الذي يحلم بضمه وكشف "لاعب أحلم بضمه لنادي الاتفاق؟ ميسي بكل تأكيد".

وكان ميسي قريبا من الانتقال للدوري السعودي من بوابة الهلال لكن فضل الانتقال لنادي إنتر ميامي الأمريكي.