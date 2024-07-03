قمتان ناريتان.. تعرف على مواعيد مباريات ربع نهائي يورو 2024

الأربعاء، 03 يوليه 2024 - 00:01

كتب : رامي جمال

إنجلترا - سلوفاكيا - يورو 2024 - جود بيلينجهام

انتهت مباريات دور الـ16 من يورو 2024 رسميا مع مساء يوم الثلاثاء.

وتأهل إلى ربع النهائي كل من إسبانيا والبرتغال وإنجلترا وهولندا وألمانيا وفرنسا وسويسرا وتركيا.

فكيف هي مواجهات ربع النهائي؟ ومتى تقام؟ وما هو الطريق حتى النهائي؟

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المباراة الأولى

5 يوليو

إسبانيا ضد ألمانيا - 7 مساء بتوقيت القاهرة

المباراة الثانية

5 يوليو

البرتغال ضد فرنسا – 10 مساء بتوقيت القاهرة

الفائز من المباراة الأولى سيواجه المنتصر من اللقاء الثاني في نصف النهائي.

المباراة الثالثة

6 يوليو

إنجلترا ضد سويسرا – 7 مساء بتوقيت القاهرة

6 يوليو

هولندا ضد تركيا - 10 مساء بتوقيت القاهرة

الفائز من المباراة الثالثة سيواجه المنتصر من اللقاء الرابع في نصف النهائي.

ويعد منتخب إيطاليا هو حامل لقب البطولة ولكنه ودعها من دور الـ16 بالهزيمة ضد سويسرا.

ويطمح كل من ألمانيا وإسبانيا للفوز باللقب للمرة الرابعة في تاريخهما.

أما فرنسا فتأمل في الفوز بالكأس للمرة الثالثة، مقابل المرة الثانية للبرتغال وهولندا.

أما تركيا وسويسرا وإنجلترا فلم يفز أي منهما باللقب من قبل.

يورو 2024 إنجلترا ألمانيا إسبانيا فرنسا البرتغال
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