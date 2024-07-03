مصدر من الأهلي لـ في الجول: كولر يحسم موقف كهربا من التدريبات عقب مباراة الداخلية

استقر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على حسم موقف محمود عبد المنعم "كهربا" مهاجم الفريق من العودة للتدريبات الجماعية عقب مباراة الداخلية.

محمود كهربا النادي : الأهلي الأهلي

ويلعب الأهلي ضد الداخلية يوم الخميس المقبل، في الجولة 29 من الدوري المصري.

وقال مصدر من الأهلي لـFilGoal.com: "كولر يُصمم على قرار عدم مشاركة كهربا في التدريبات الجماعية".

وأضاف "المدرب سيحسم موقف كهربا قبل مواجهة بيراميدز في الدوري وعقب مباراة الداخلية، وحتى هذه اللحظة لن يشارك اللاعب في التدريبات الجماعية".

واستبعد كولر كهربا من تدريبات الفريق الجماعية يوم الأحد الماضي، وكذلك من قائمة الفريق لمواجهة طلائع الجيش في الدوري.

ولم يستكمل كهربا مران الغائبين عن مواجهة فاركو الأخيرة بداعي الإجهاد مما أغضب مارسيل كولر الذي قرر استبعاد اللاعب من التدريبات الجماعية.

ومنذ انضمامه للأهلي ساهم كهربا في 65 هدفا بتسجيل 44 هدفا وصناعة 21 في 126 مباراة.