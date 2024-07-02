عضو مجلس الزمالك: نحتاج 4 ملايين دولار.. و"عايز أبقى جامد زي الأهلي"

يرى محمد طارق عضو مجلس إدارة الزمالك أن ناديه حرك المياة الراكدة في منظومة الكرة المصرية.

وعاد الزمالك للمشاركة في الدوري أمام سيراميكا كليوباترا بعدما أعلن انسحابه من المشاركة بمباراة الأهلي.

وقال محمد طارق عضو مجلس إدارة عبر إم بي سي مصر 2: "الجمهور كان عنده حق في موقفه بالغياب عن مباراة سيراميكا. جمهور الزمالك يريد رؤوية ناديه صاحب مواقف و"جامد" مثل النادي الأهلي".

وأوضح "أنا عايز أبقى جامد زي الأهلي ولكن في عوامل لا تساعدنا. أظن أنا موقفنا سينتج عنه مكتسبات وسيحدث تغيير جذري ونظام مختلف".

وأضاف "ثروت سويلم قلل من نادي الزمالك واستفز جماهيره بتصريحاته، وهذا ليس من حقه ولا دوره كعضو لرابطة الأندية".

وتابع "الزمالك حرك المياة الراكدة بموقفه. كل أندية الدوري المصري لها نفس المطالب وتعاني من نفس الأزمات".

وواصل "الدوري المصري يفتقد للمنافسة الحقيقية. الأهلي يحصل على اللقب 8 سنوات والزمالك سنتين. ما هى المشكلة في أن يحصل بيراميدز على الدوري. أعتبره أحد الأندية الكبرى ودائما ما يواجه معوقات وأزمات".

وأجاب "لا أريد الحديث عن رأي الشخصي في عودة الزمالك للمشاركة في الدوري. القرار تم اتخاذه بعد التصويت داخل مجلس الإدارة".

وتابع "إيجابيات مجلس إدارة الزمالك منذ توليه المهمة أكثر من سلبياته نظرا للمشاكل والأزمات التي واجهها".

وشدد "أتوقع حل أزمة الرخصة الإفريقية قريبا. نادي الزمالك يحتاج إلى مساعدة الجميع خاصة أن قيمة المديونيات تصل إلى 4 ملايين دولار".

وأتم "نحتاج إلى تغييرات جذرية ومسؤولين يستيطيعون تطبيع العدل. محمد سراج عضو مجلس إدارة الأهلي أحد الأسماء التي تحتاج للفرصة لتطوير الكرة المصرية".

ويحل الزمالك ضيفا على فاركو في تمام السابعة مساء الأربعاء على استاد برج العرب ضمن مباريات الجولة 29 من مسابقة الدوري.

ويحتل الزمالك المركز العاشر بجدول الدوري المصري برصيد 34 نقطة، ويأتي فاركو في المركز الـ15 برصيد 25 نقطة