مصدر من الأهلي يشرح لـ في الجول سبب رفض التخلي عن عبد المنعم وإمام للمنتخب الأولمبي

شرح مصدر من الأهلي أسباب رفض ناديه الموافقة على انضمام الثنائي محمد عبد المنعم وإمام عاشور لقائمة منتخب مصر الأولمبي في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "لا نتعمد التعنت مع المنتخب الأولمبي، سبب رفض الأهلي ترك عبد المنعم وإمام عاشور للمنتخب هو الدوري الطويل الذي لا ينتهي ومنافسة الفريق على اللقب واعتماد كولر على الثنائي بشكل كبير مع الفريق".

وأضاف "على عكس باقي دول العالم التي أنهيت مسابقاتها منذ فترة وبالتالي اللاعبين متاحين للمشاركة مع المنتخبات في الأولمبياد".

وأكمل "كما وافقنا على انضمام الثلاثي حمزة علاء وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا للمنتخب الأولمبي رغم أنه من العناصر الأساسية في ظل ضغط المباريات".

وأتم تصريحاته "الأهلي يخوض منافسة شرسة على لقب الدوري مع بيراميدز والتنازل عن اللاعبين سيؤثر بكل تأكيد على الفريق".

ومن المقرر أن يُعلن روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي قائمة الفراعنة لأولمبياد باريس غدا الأربعاء.