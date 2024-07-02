الشهدي حكما لمباراة فاركو ضد الزمالك.. وظهور الحفني
الثلاثاء، 02 يوليه 2024 - 23:23
كتب : أحمد الخولي
أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أسماء حكام باقي مباريات الجولة 29 من الدوري المصري.
ويدير مصطفى الشهدي مباراة فاركو ضد الزمالك ويعاونه كل من هاني خيري ومصطفى عطية، وحمادة القلاوي حكما رابعا.
والثنائي محمد عباس قابيل وشهاب راشد للفيديو.
ويحتل الزمالك المركز العاشر بجدول الدوري المصري برصيد 34 نقطة، ويأتي فاركو في المركز الـ15 برصيد 25 نقطة.
أما مباراة سيراميكا كليوباترا ضد الإسماعيلي يديرها محمد الحنفي ويعاونه كل من هاني عبد الفتاح وأحمد رشدي، وإبراهيم محمد حكما رابعا.
وطارق مجدي وخالد الغندور للفيديو.
وأخيرا مباراة مودرن سبورت ضد بلدية المحلة يديرها أحمد حمدي ويعاونه أسامة عبد اللطيف ومحمد محمود لطفي، ومحمد الغازي حكما رابعا.
والثنائي عمرو الشناوي وعمرو عابدين للفيديو.
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