مران الأهلي – محاضرة فنية من كولر.. وكهربا يغيب عن التدريبات الجماعية

عقد السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي محاضرة فنية للحديث عن مواجهة الداخلية.

وواصل الأهلي تدريباته مساء اليوم الثلاثاء تحضيرا لمواجهة الداخلية.

وخاض الأهلي مرانه استعدادا لمباراة الداخلية المقرر لها مساء يوم الخميس على استاد القاهرة، المقبل ضمن منافسات الجولة الـ29 لبطولة الدوري الممتاز.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق، محاضرة قبل انطلاق المران للحديث عن مباراة الداخلية.

وخاض اللاعبون الذين شاركوا أمس أمام طلائع الجيش تدريبات استشفائية للتخلص من الإجهاد العضلي.

وغاب محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق عن المشاركة في التدريبات الجماعية.

فيما أدى باقي اللاعبين البرنامج التدريبي كاملا والذي اشتمل على جزء بدني وتدريبات الكرة.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على طلائع الجيش بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت أمس على استاد الكلية الحربية، والمؤجلة من الجولة الثالثة عشرة لبطولة الدوري الممتاز.