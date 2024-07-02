خبر في الجول – عبد الرحمن أسامة يدخل حسابات المصري
الثلاثاء، 02 يوليه 2024 - 22:39
كتب : عمرو نبيل
دخل عبد الرحمن أسامة لاعب طلائع الجيش ضمن اهتمام المصري لضمه بداية من الموسم المقبل.
عبد الرحمن أسامة شيكا
النادي : طلائع الجيش
ويلعب عبد الرحمن أسامة ضمن صفوف طلائع الجيش معارا من نادي الإنتاج الحربي.
وحسبما علم FilGoal.com فإن عبد الرحمن أسامة دخل اهتمامات المصري البورسعيدي لضمة بداية من الموسم المقبل.
واستفسرت إدارة النادي المصري من مسؤولي الإنتاج الحربي عن إمكانية ضم عبد الرحمن أسامة.
لاعب الوسط البالغ 24 عاما قضى المواسم الماضية معارا من الإنتاج الحربي لطلائع الجيش وتنتهي إعارته بنهاية الموسم الجاري.
وإجمالا مع طلائع الجيش شارك عبد الرحمن أسامة في 69 مباراة سجل خلالها 4 أهداف وصنع 3.
وبقميص الإنتاج الحربي خاض 41 مباراة سجل 2 وصنع 3.
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