خبر في الجول - بينها مواجهتي بيراميدز.. الأهلي يطلب تعيين حكام أجانب لـ3 مباريات

الثلاثاء، 02 يوليه 2024 - 22:36

كتب : بسام أبو بكر

الأهلي - طلائع الجيش

حدد الأهلي مبارياته في الدوري الذي يرغب في خوضها بتحكيم أجنبي.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي كان طلب من اتحاد الكرة تعيين حكام أجانب لـ4 من مبارياته في الدوري أولها مباراة القمة ضد الزمالك التي لم تُلعب.

وطلب الأهلي من رابطة الأندية واتحاد الكرة تعيين حكام أجانب لمباراتي الفريق ضد بيراميدز، وأيضا مباراة المصري.

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وسدد الأهلي الدفعة الأولى من تكاليف استقدام الحكام الأجانب للمباريات وكانت لمباراتي الزمالك، ومواجهة بيراميدز المقبلة.

ومن المنتظر أن يسدد الأهلي باقي تكاليف استقدام الحكام الأجانب لمباراتي بيراميدز الثانية، ثم مباراة المصري.

ويلعب الأهلي المباراة الأولى ضد بيراميدز يوم 12 يوليو الجاري في استاد القاهرة، والمواجهة الثانية يوم 22 من الشهر ذاته في استاد الدفاع الجوي.

ويتصدر بيراميدز الدوري برصيد 65 من 26 مباراة.

بفارق 14 نقطة عن الأهلي صاحب المركز الثاني والذي لعب 5 مباريات أقل من بيراميدز.

الأهلي بيراميدز الدوري المصري
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