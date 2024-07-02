يورو 2024 – تواصل المفاجآت.. ميريح ديميرال يسجل ثاني أسرع هدف في تاريخ البطولة

الثلاثاء، 02 يوليه 2024 - 22:13

كتب : رامي جمال

ميريح ديميرال - النمسا – تركيا – يورو 2024

دخل ميريح ديميرال مدافع منتخب تركيا وأهلي جدة السعودي التاريخ من أوسع أبوابه أمام النمسا.

ويلتقي منتخب النمسا مع تركيا اليوم الثلاثاء في ملعب ريد بول آرينا في ختام مواجهات دور الـ16 من يورو 2024.

وسجل ديميرال الهدف في شباك النمسا بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الثانية 57.

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وأصبح ذلك الهدف هو ثاني أسرع هدف في تاريخ بطولات اليورو.

لكنه أصبح أسرع هدف تم تسجيله في تاريخ أي مباراة إقصائية في اليورو.

ومن بين أسرع ستة أهداف تم تسجيلها في تاريخ اليورو، جاء أربعة منهم في النسخة الجارية فقط من البطولة التي تقام في ألمانيا.

وجاءت أسرع ستة أهداف في تاريخ اليورو كالتالي:

** نديم باجرامي مع ألبانيا ضد إيطاليا في الثانية 23 في يورو 2024.

** ميريح ديميرال مع تركيا ضد النمسا بعد 57 ثانية في يورو 2024

** ديميتري كريشينكو مع روسيا ضد اليونان بعد دقيقة و7 ثواني في يورو 2004.

** يوري تيليمانس مع بلجيكا ضد رومانيا بعد دقيقة و13 ثانية في يورو 2024.

** إيميل فروسبيرج مع السويد ضد بولندا بعد دقيقة و22 ثانية في يورو 2020.

** كفاراتسخيليا مع جورجيا ضد البرتغال بعد دقيقة و32 ثانية في يورو 2024.

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