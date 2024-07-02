من أجل عيون بنزيمة.. اتحاد جدة يعلن رحيل جاياردو

الثلاثاء، 02 يوليه 2024 - 22:12

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة - جاياردو

أنهى نادي اتحاد جدة علاقته التعاقدية مع المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو.

وتولى جاياردو تدريب اتحاد جدة خلفا للمدرب البرتغالي نونو سانتو لكن الفريق عانى من تراجع شديد في النتائج.

وأعلن النادي السعودي مساء اليوم الثلاثاء، بشكل رسمي إنهاء مهمة جاياردو مع الفريق.

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لؤي ناظر رئيس نادي اتحاد جدة الجديد، كشف في وقت سابق عن نيته إقالة الأرجنتيني مارسيلو جاياردو مدرب الفريق.

وقال ناظر في مؤتمر صحفي: " ارتكب المدرب جاياردو، مخالفات كثيرة وطالب برحيل كريم بنزيمة وهذا أمر غير مقبول ".

وأوضح "جاياردو طلب رحيل بنزيمة وهذا أمر غير مقبول بعد ضخ مبالغ كبيرة من أجل ضم اللاعب. نفاضل بين 3 أسماء بعدما قررنا إقالة المدرب الأرجنتيني".

جاياردو قاد الاتحاد خلال 33 مباراة وحقق الفوز في 15 مباراة وتعادل في 4 مباريات وخسر 15 مباراة في جميع المسابقات.

لا يتوفر وصف.

ووضع نادي اتحاد جدة المدرب ستيفانو بيولي ضمن قائمة المرشحين لتدريب الفريق الموسم المقبل، وفقا لفابريزيو رومانو صحفي سكاي سبورت إيطاليا.

وأوضح رومانو عبر حسابه الشخصي على إكس أن ستيفانو بيولي أحد ثلاثة مرشحين لتدريب اتحاد جدة الموسم المقبل.

وخلال رحلته مع ميلان قاد بيولي الرسونيري للتتويج بلقب الدوري في موسم 2021-2022.

وقاد المدرب صاحب الـ58 عاما ميلان في 240 مباراة فاز في 132 لقاء وتعادل في 56 وخسر في 52.

وسجل ميلان تحت قيادته 437 هدفا واستقبل 282 آخري

مارسيلو جاياردو اتحاد جدة
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