في المغرب لأول مرة.. نهضة بركان يتعاقد مع منير المحمدي

الثلاثاء، 02 يوليه 2024 - 21:57

كتب : FilGoal

المغرب - منير المحمدي

أتم نادي نهضة بركان إجراءات التعاقد مع المغربي منير المحمدي بشكل رسمي.

وانضم المحمدي لصفوف نهضة بركان في صفقة انتقال حر عقب انتهاء تعاقده مع الوحدة السعودي.

وأعلن نهضة بركان تعاقده مع منير المحمدي لمدة موسمين، بداية من الموسم المقبل.

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المحمدي سيخوض التجربة الأولى لد داخل المغرب بعدما ارتدى قمصان أندية، مالاجا ونومانثيا بالدوري الإسباني.

كما لعب المحمدي في صفوف هاتاي سبور التركي والوحدة السعودي.

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وخاض المحمدي على المستوى الدولي مع منتخب المغرب 46 مباراة واستقبلت شباكه 29 هدفا وحافظ عليها خلال 24 مباراة.

منير المحمدي نهضة بركان
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