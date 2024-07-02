انتهت يورو 2024 – النمسا (1) - (2) تركيا.. انتصار الأتراك

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخبي النمسا وتركيا التي تقام في ريد بول آرينا في ختام مواجهات دور الـ16 من يورو 2024.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

نهاية المباراة بفوز تركيا بهدفين لهدف.

ق90: 4 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق66: جوووووووووول أووول للنمسا عن طريق ميكايل جريجوريتش بتسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء.

ق59: جوووووووووول ثاااان لتركيا عن طريق ديميرال برأسية من ركلة ركنية.

ق53: تسديدة من كونراد لايمر مرت لخارج الملعب.

ق51: أرناوتوفيتش يهدر انفرادا بعدما تصدى له حارس تركيا.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم تركيا بهدف دون رد.

ق45+1: تسديدة زاحفة من بومجارتنر مرت بجوار المرمى.

ق45: دقيقة واحدة وقت محتسب بدل من الضائع.

ق25: رأسية جديدة من ديميرال من ركلة ركنية لكنها مرت بجوار المرمى بقليل.

ق19: تسديدة من منتصف الملعب من أردا جولير لكنها أخطأت المرمى.

ق6: يا ربااااه الكرة من ركلة ركنية للنمسا لم تعبر الخط رغم الارتباك وشتتها الدفاع لركلة ركنية جديدة.

ق3: تسديدة قوية للغاية من كريستوف بومجارتنر مرت بجوار المرمى بقليل.

ق1: جوووووووول الثانية 57 ديميرال يسجل الهدف الأول لتركيا.

انطلاق المباراة.