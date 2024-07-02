انتهت يورو 2024 – النمسا (1) - (2) تركيا.. انتصار الأتراك

الثلاثاء، 02 يوليه 2024 - 21:42

كتب : FilGoal

ميكايل جريجوريتش - النمسا – تركيا – يورو 2024

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخبي النمسا وتركيا التي تقام في ريد بول آرينا في ختام مواجهات دور الـ16 من يورو 2024.

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نهاية المباراة بفوز تركيا بهدفين لهدف.

ق90: 4 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق66: جوووووووووول أووول للنمسا عن طريق ميكايل جريجوريتش بتسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء.

ق59: جوووووووووول ثاااان لتركيا عن طريق ديميرال برأسية من ركلة ركنية.

ق53: تسديدة من كونراد لايمر مرت لخارج الملعب.

ق51: أرناوتوفيتش يهدر انفرادا بعدما تصدى له حارس تركيا.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم تركيا بهدف دون رد.

ق45+1: تسديدة زاحفة من بومجارتنر مرت بجوار المرمى.

ق45: دقيقة واحدة وقت محتسب بدل من الضائع.

ق25: رأسية جديدة من ديميرال من ركلة ركنية لكنها مرت بجوار المرمى بقليل.

ق19: تسديدة من منتصف الملعب من أردا جولير لكنها أخطأت المرمى.

ق6: يا ربااااه الكرة من ركلة ركنية للنمسا لم تعبر الخط رغم الارتباك وشتتها الدفاع لركلة ركنية جديدة.

ق3: تسديدة قوية للغاية من كريستوف بومجارتنر مرت بجوار المرمى بقليل.

ق1: جوووووووول الثانية 57 ديميرال يسجل الهدف الأول لتركيا.

انطلاق المباراة.

النمسا تركيا يورو 2024
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