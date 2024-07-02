يورو 2024 – جاكبو: لم نشعر بقدرة رومانيا على تسجيل أهدافا ضدنا
الثلاثاء، 02 يوليه 2024 - 21:39
كتب : FilGoal
أشاد كودي جاكبو لاعب منتخب هولندا بأداء فريقه الذي قدمه ضد رومانيا خاصة بعد الهزيمة أمام النمسا في آخر جولة من دور المجموعات.
كودي جاكبو
النادي : ليفربول
وتأهل منتخب هولندا إلى ربع نهائي يورو 2024 بعدما فاز اليوم الثلاثاء على رومانيا بثلاثية دون رد.
وشهدت المباراة تسجيل جاكبو لهدف وصناعة آخر.
وتحدث لاعب ليفربول عقب المباراة للصحفيين قائلا: "مباراة جيدة وأهداف جيدة وقدمنا كرة قدم جيدة كذلك".
وأردف "هذا كان رد فعل عظيما منا خاصة بعد المباراة الأخيرة".
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وأكمل جاكبو "لم نشعر بقدرة رومانيا على تسجيل أي هدف ربما شعرنا بذلك قبل المباراة، لكن ليس على أرض الملعب".
وينتظر منتخب هولندا ملاقاة الفائز من تركيا والنمسا في ربع النهائي.
وكان منتخب هولندا وقع مع النمسا في دور المجموعات وحينها خسرت الطواحين بثلاثة أهداف لهدفين.
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