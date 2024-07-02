يورو 2024 – فان دايك: لا يجب أن تخدعنا النمسا مجددا
الثلاثاء، 02 يوليه 2024 - 21:32
كتب : FilGoal
قال فيرجيل فان دايك قائد هولندا إن منتخب بلاده لا يجب أن يقع فريسة للنمسا حال التقيا مجددا في يورو 2024.
فيرجيل فان دايك
النادي : ليفربول
وتأهل منتخب هولندا إلى ربع نهائي يورو 2024 بعدما فاز اليوم الثلاثاء على رومانيا بثلاثية دون رد.
وينتظر منتخب هولندا ملاقاة الفائز من تركيا والنمسا في ربع النهائي.
وكان منتخب هولندا وقع مع النمسا في دور المجموعات وحينها خسرت الطواحين بثلاثة أهداف لهدفين.
وتحدث فان دايك عقب مباراة رومانيا للصحفيين قائلا: "لا يجب أن نسمح للنمسا بخداعنا مجددا".
وواصل "لنرى من سوف نواجه في ربع النهائي، وتركيا منتخب قوي".
وعن المباراة قال: "كنا أقوياء دفاعيا لكن تعين علينا تسجيل المزيد من الأهداف، لكننا بشكل عام نشعر بالفخر بأنفسنا".
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