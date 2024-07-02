يورو 2024 – فان دايك: لا يجب أن تخدعنا النمسا مجددا

قال فيرجيل فان دايك قائد هولندا إن منتخب بلاده لا يجب أن يقع فريسة للنمسا حال التقيا مجددا في يورو 2024.

وتأهل منتخب هولندا إلى ربع نهائي يورو 2024 بعدما فاز اليوم الثلاثاء على رومانيا بثلاثية دون رد.

وينتظر منتخب هولندا ملاقاة الفائز من تركيا والنمسا في ربع النهائي.

وكان منتخب هولندا وقع مع النمسا في دور المجموعات وحينها خسرت الطواحين بثلاثة أهداف لهدفين.

وتحدث فان دايك عقب مباراة رومانيا للصحفيين قائلا: "لا يجب أن نسمح للنمسا بخداعنا مجددا".

وواصل "لنرى من سوف نواجه في ربع النهائي، وتركيا منتخب قوي".

وعن المباراة قال: "كنا أقوياء دفاعيا لكن تعين علينا تسجيل المزيد من الأهداف، لكننا بشكل عام نشعر بالفخر بأنفسنا".