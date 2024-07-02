سامي: يجب أن يكون الموسم الجديد في الدوري أكثر تنظيما حتى لا تتكر الأزمات

يرى أحمد سامي المدير الفني لسموحة أن فريقه استعد جيدا لمواجهة بيراميدز واستكمالها، وأن الصعوبة كانت بسبب اللعب بعشرة لاعبين.

وقال سامي عبر قناة أون تايم سبورتس: "حضرنا الفريق لكل الحالات التي قد تحدث أمام بيراميدز والأمر الصعب أننا نلعب منقوصين لمدة 41 دقيقة".

وأضاف "أهداف بيراميدز من أخطاء لفريقنا في إبعاد الكرة والتصدي للهجمات".

وأتم تصريحاته "بعد أن ينتهي هذا الموسم يجب أن يتم إعادة تنظيم الدوري من جديد وأن تكون اللوائح واضحة وعندما تحدث أزمة نذهب إلى اللائحة التي تخصها ونحل الأمر بكل سهولة حتى لا نرى ما حدث هذا الموسم".

وحقق بيراميدز الفوز على سموحة بثلاثة أهداف لهدفين في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 28 من الدوري المصري بعد استكمالها.

وتوقفت المباراة بسبب حريق في استاد الإسكندرية يوم الجمعة الماضي في الدقيقة 49، ويتم استكمال المباراة في استاد برج العرب بنفس ظروفها والنتيجة تشير إلى التعادل 1-1 مع طرد الهاني سليمان حارس سموحة.

ووصل بيراميدز للفوز رقم 13 على التوالي في الدوري، ورفع رصيده إلى النقطة 65 في صدارة الدوري من 26 مباراة.

بفارق 14 نقطة عن الأهلي صاحب المركز الثاني والذي لعب 5 مباريات أقل من بيراميدز.

وتوقف رصيد سموحة عند النقطة 39 في المركز السابع من 27 مباراة.