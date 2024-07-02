بهدف في الـ 16+90.. إنبي يفلت من الهزيمة أمام المقاولون العرب ويعقد موقفه بالدوري

الثلاثاء، 02 يوليه 2024 - 21:22

كتب : FilGoal

المقاولون العرب - إنبي

فلت إنبي من الهزيمة أمام المقاولون العرب ليعقد موقفه بترتيب الدوري في مباراة مثيرة.

وتعادل المقاولون العرب مع إنبي بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة 29.

وسجل محمد سالم وأحمد أمين قفة (بالخطأ في مرماه) هدفي المقاولون العرب، فيما أحرز علي فوزي هدفي إنبي.

المباراة شهدت الظهور الأول لعماد النحاس مدرب المقاولون العرب الذي تولي المهمة خلفا لمعتمد جمال.

المقاولون العرب حقق النقطة الأولى بعد هزيمتين متتاليتين أمام بيراميدز والبنك الأهلي.

التعادل رفع رصيد ذئاب الجبل عند النقطة 20 في المركز 17 قبل الأخير، فيما توقف وصل رصيد إنبي إلى النقطة 42 في المركزالرابع.

وصف المباراة

بدأ نادي المقاولون المباراة بشكل جيد هجوميا بحثا عن تسجيل الهدف الأول.

وسدد محمد مجلي كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء مرت بجوار مرمى المقاولون العرب بقليل.

ونجح علي فوزي في تسجيل الهدف التقدم لنادي إنبي بعد تسديدة يسارية سكنت الشباك عند الدقيقة العاشرة.

وأحرز محمد سالم هدف التعادل لنادي المقاولون بعد متابعة جيدة لكرة مرتدة داخل منطقة الجزاء عند الدقيقة 37.

وفي الشوط الثاني كثف المقاولون العرب محاولاته بحثا عن الحصول على 3 نقاط مهمة للغاية.

وأرسل جوزيف أوشايا كرة عرضية فشل أحمد أمين قفة مهاجم إنبي في إبعادها وسكنت الشباك في الدقيقة 48.

محمد مجلي لاعب المقاولون العرب أنقذ فرصة محققة لتسجيل الهدف الثاني لنادي إنبي وأبعد الكرة من على خط المرمى.

وفي الدقائق الأخيرة نجح علي فوزي في تسجيل الهدف الثاني لنادي إنبي من ركلة جزاء في الدقيقة 90+16 ليتقاسم الفريقين نقاط المباراة.

إنبي المقاولون العرب
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