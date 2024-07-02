بهدف في الـ 16+90.. إنبي يفلت من الهزيمة أمام المقاولون العرب ويعقد موقفه بالدوري

فلت إنبي من الهزيمة أمام المقاولون العرب ليعقد موقفه بترتيب الدوري في مباراة مثيرة.

وتعادل المقاولون العرب مع إنبي بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة 29.

وسجل محمد سالم وأحمد أمين قفة (بالخطأ في مرماه) هدفي المقاولون العرب، فيما أحرز علي فوزي هدفي إنبي.

المباراة شهدت الظهور الأول لعماد النحاس مدرب المقاولون العرب الذي تولي المهمة خلفا لمعتمد جمال.

المقاولون العرب حقق النقطة الأولى بعد هزيمتين متتاليتين أمام بيراميدز والبنك الأهلي.

التعادل رفع رصيد ذئاب الجبل عند النقطة 20 في المركز 17 قبل الأخير، فيما توقف وصل رصيد إنبي إلى النقطة 42 في المركزالرابع.

وصف المباراة

بدأ نادي المقاولون المباراة بشكل جيد هجوميا بحثا عن تسجيل الهدف الأول.

وسدد محمد مجلي كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء مرت بجوار مرمى المقاولون العرب بقليل.

ونجح علي فوزي في تسجيل الهدف التقدم لنادي إنبي بعد تسديدة يسارية سكنت الشباك عند الدقيقة العاشرة.

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"المقاولون العرب في ورطة"💣.. تصويبة ذكية من علي فوزي تغالط الجميع وتعلن عن الهدف الأول لنادي إنبي🔥 pic.twitter.com/WQEupShGZd — OnTime Sports (@ONTimeSports) July 2, 2024

وأحرز محمد سالم هدف التعادل لنادي المقاولون بعد متابعة جيدة لكرة مرتدة داخل منطقة الجزاء عند الدقيقة 37.

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"المقاولون يصحح أوضاعه"⚽.. محمد سالم يسجل التعادل لذئاب الجبل.. واحتفال غاضب من اللاعب😡 pic.twitter.com/GK2awkHP6h — OnTime Sports (@ONTimeSports) July 2, 2024

وفي الشوط الثاني كثف المقاولون العرب محاولاته بحثا عن الحصول على 3 نقاط مهمة للغاية.

وأرسل جوزيف أوشايا كرة عرضية فشل أحمد أمين قفة مهاجم إنبي في إبعادها وسكنت الشباك في الدقيقة 48.

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أوفا يسجل هدف عاااالمي ولكن في مرمى فريقه😂😂.. عودة ذئاب الجبل بهدف التقدم في مهمتهم الصعبة للبقاء في الدوري pic.twitter.com/eisH7uc781 — OnTime Sports (@ONTimeSports) July 2, 2024

محمد مجلي لاعب المقاولون العرب أنقذ فرصة محققة لتسجيل الهدف الثاني لنادي إنبي وأبعد الكرة من على خط المرمى.

وفي الدقائق الأخيرة نجح علي فوزي في تسجيل الهدف الثاني لنادي إنبي من ركلة جزاء في الدقيقة 90+16 ليتقاسم الفريقين نقاط المباراة.