تشكيل يورو 2024 – أردا أساسي مع تركيا.. وسابيتزر وأرناوتوفيش يقودان النمسا

الثلاثاء، 02 يوليه 2024 - 21:07

كتب : FilGoal

مارسيل سابيتزر - هولندا - النمسا - يورو 2024

أعلن رالف رانجنيك مدرب النمسا ونظيره فيتشينزو مونتيلا المدير الفني لتركيا تشكيلتي فريقيهما استعدادا للقاء اليوم.

ويواجه منتخب النمسا منافسه تركيا في ملعب ريد بول آرينا في ختام دور الـ16 من يورو 2024.

وسيواجه الفائز من تلك المباراة منتخب هولندا في ربع النهائي بعدما فاز على رومانيا بثلاثية دون رد.

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وجاء تشكيل النمسا كالتالي:

حراسة المرمى: باترك بينتز

الدفاع: ستيفان بوش – كيفن دانسو - فيليب ليينهارت – فيليب مويني

الوسط الدفاعي: نيكولاس سيفالد- مارسيل سابيتزر

الوسط الهجومي: كونراد لايمر- كريستوف بومجارتنر- رومانو شميد

الهجوم: ماركو أرناوتوفيتش

فيما جاء تشكيل تركيا كالتالي:

حراسة المرمى: ميريت جونوك

الدفاع: ميريت مولدور- ميريح ديميرال- عبد الكريم بارداكسي- ميريت مولدور

الوسط الدفاعي: كان أيهان- إسماعيل يوكسيك

الوسط الهجومي: أردا جولير- أوركان كوكو- كينان يلدز

الهجوم: باريس يلماز

النمسا تركيا يورو 2024
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