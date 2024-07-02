الطاحونة دارت

دارت الطاحونة الهولندية بكفاءة تامة للمرة الأولى في يورو 2024 وقطع المنتخب تذكرة التأهل إلى ربع النهائي للمرة الأولى منذ 16 عاما وبالتحديد في سنة 2008.

أما منتخب رومانيا ففشل في تكرار إنجاز يورو 2000 حينما بلغ ربع النهائي.

وفاز منتخب هولندا على رومانيا اليوم الثلاثاء بثلاثية دون رد في ملعب أليانز آرينا في دور الـ16.

افتتح كودي جاكبو أهداف المباراة في الدقيقة 20.

وأضاف دونيل مالين الهدف الثاني للطواحين في الدقيقة 83.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل من الضائع سجل مالين هدفا ثانيا له وثالثا لبلاده ليؤكد الانتصار والتأهل إلى ربع النهائي.

وينتظر منتخب هولندا بذلك ملاقاة الفائز من تركيا والنمسا في ربع النهائي.

وخلال دور المجموعات والذي تشاركته هولندا مع كل من بولندا وفرنسا والنمسا لم يظهر الفريق بشكل جيد ربما عدا لقاء فرنسا الذي انتهى بالتعادل السلبي، لكن ضد رومانيا كان متميزا في كل شيء فهل تكون البداية نحو الذهاب لما هو أبعد من ربع النهائي؟

تشكيل المنتخبين

تشكيل يورو 2024 – دراجوس مهاجم وحيد مع رومانيا.. وبيرجفاين أساسي مع هولندا 🇳🇱🇷🇴📋 متنساش تدخل على Takhmeen Fil 90 على ابليكيشن Ana Vodafone وخمن واكسب هدايا من ميجابايتس لتلفزيون سامسونجhttps://t.co/ueCYMdwIe0#EURO2024 #يورو2024 pic.twitter.com/SoaWk9XHtd — FilGoal (@FilGoal) July 2, 2024

ملخص المباراة

بدأت المباراة بشكل هادئ حتى الدقيقة 14 حينما أطلق دينيس مان تسديدة قوية بيسراه من على حدود منطقة الجزاء مرت أعلى المرمى بقليل.

وعقب ست دقائق تسلم جاكبو الكرة في الناحية اليسرى وتوغل إلى منطقة جزاء رومانيا وسدد بيمناه في الشباك معلنا عن الهدف الأول لهولندا.

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وكاد ستيفان دي فريج يضاعف النتيجة بهدف ثان لكن رأسيته مرت لخارج الملعب.

وفي الدقيقة 44 أرسل دينزيل دومفريز عرضية زاحفة من الناحية اليمنى قابلها تشافي سيمونز بتسديدة لكنها مرت بجوار المرمى بقليل.

مع بداية الشوط الثاني كاد ممفيس ديباي يسجل هدفا وارتطمت الكرة بمدافعي رومانيا لكن الحارس أمسك بها في النهاية.

وفي الدقيقة 63 سجل جاكبو هدفا ثانيا لهولندا لكن تم إلغائه بعد دقيقتين بداعي التسلل.

وسدد جاكبو كرة جديدة لكنها ارتطمت بقدم المدافع الروماني وذهبت لركلة ركنية مرت دون خطورة.

وفي الدقيقة 83 استطاع جاكبو اللحاق بالكرة من على خط الملعب ومررها زاحفة إلى مالين الذي سدد بسهولة في الشباك ليعلن عن الهدف الثاني لبلاده.

أما في الدقيقة الثالثة من أصل أربع وقت محتسب بدل من الضائع سجل مالين الهدف الثاني له والثالث لهولندا بتسديدة قوية بعد مشوار رائع من منتصف الملعب.

وبعد ذلك الهدف أطلق الحكم صافرته معلنا نهاية المباراة وتأهل هولندا.