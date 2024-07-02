للمرة الثالثة.. تغيير اسم مودرن فيوتشر إلى مودرن سبورت

الثلاثاء، 02 يوليه 2024 - 20:39

كتب : FilGoal

شعار نادي مودرن سبورت

أعلن نادي مودرن فيوتشر رسميا اليوم الثلاثاء تغيير اسمه إلى مودرن سبورت.

ونشرت الصفحة الرسمية لمودرن فيوتشر عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تصريحات لرئيسه وليد دعبس أعلن خلالها تغيير اسم النادي إلى مودرن سبورت.

كما تغير الشعار من اللونين الأحمر والأزرق إلى اللون الأخضر مع وجود أسد بدلا من النسر.

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وأكد دعبس حصول ناديه على موافقة جميع الجهات الرسمية للنادي وبقرار اللجنة الأولمبية المصرية رقم 5 لسنة 2024 والمنشور في الجريدة الرسمية في عدد 117 في 27 مايو 2024.

وأكد دعبس أن الفريق سيظهر بالشعار الجديد لنادي مودرن سبورت بداية من مباراة بلدية المحلة غدا الأربعاء بالجولة 29 من الدوري.

ويحتل مودرن سبورت المركز الرابع في الترتيب بـ41 نقطة بعدما خاض 27 مباراة.

جدير بالذكر أن مودرن فيوتشر صعد إلى الدوري تحت اسم كوكاكولا، وبعدها تم تغيير اسمه إلى فيوتشر، ثم مودرن فيوتشر وأخيرا مودرن سبورت.

مودرن فيوتشر مودرن سبورت الدوري المصري
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