دوري NBA - نهاية حقبة واريورز التاريخية.. كلاي تومسون يترك كيري ويزامل لوكا في دالاس

رحل كلاي تومسون نجم جولدن ستيت واريورز عن فريقه الذي ينافس في القسم الغربي لدوري كرة السلة الأمريكي NBA. لينضم إلى فريق دالاس مافريكس.

وبعد 13 عاما قضاها كلاي تومسون مع جولدن ستيت، رحل لتنتهي بذلك حقبة الفريق التاريخية بتواجده رفقة الأسطورة ستيفن كيري وأيضا زميلهم الثالث دريموند جرين.

وانتهى تعاقد كلاي تومسون مع جولدن ستيت واريورز ولم يصل الطرفين إلى اتفاق لتجديد التعاقد، في ظل رغبة جولدن ستيت تخفيض راتب كلاي الذي كان يحصل على 40 مليون دولار في الموسم.

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وسيترك كلاي تومسون زميله ستيف كيري أفضل مسدد في تاريخ كرة السلة مع جولدن ستيت والذي يستمر معه منذ عام 2009، وأيضا دريموند جرين الذي يلعب مع الفريق من عام 2012.

وبدأ كلاي تومسون مسيرته مع جولدن ستيت في عام 2011 واستطاع الفوز بلقب NBA مع فريقه 4 مرات من أصل 6 مرات وصل فيها للنهائي.

ويعتبر كلاي تومسون أحد أبرز مسددي الرميات الثلاثية في تاريخ كرة السلة، وشارك في مباراة كل النجوم 5 مرات سابقة.

ويظل كلاي تومسون هو صاحب الرقم القياسي لأكبر عدد من الثلاثيات في مباراة واحدة في تاريخ NBA برصيد 14 ثلاثية.

ويحتل كلاي تومسون المركز السادس ضمن أكثر مسجلي الثلاثيات عبر تاريخ NBA في القائمة التي يتصدرها زميله ستيف كيري.

وقرر فريق جولدن ستيت واريورز تعليق رقم 11 الخاص بـ كلاي تومسون تكريما له ولمسيرته مع المحاربين.

ووقع كلاي تومسون مع فريق دالاس مافريكس الذي خسر لقب دوري NBA الموسم المنقضي ضد بوسطن سيلتيكس.

ليجتمع كلاي تومسون مع النجم لوكا دونشيتش أبرز لاعبي دالاس مافريكس في الوقت الحالي وأحد أفضل لاعبي NBA، وأيضا كايري إيرفينج النجم الثاني في الفريق.

ويمتد عقد كلاي تومسون البالغ من العمر 34 عاما مع دالاس مافريكس إلى 3 مواسم يحصل خلالها على 50 مليون دولار.