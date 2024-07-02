دوري NBA - نهاية حقبة واريورز التاريخية.. كلاي تومسون يترك كيري ويزامل لوكا في دالاس

الثلاثاء، 02 يوليه 2024 - 19:42

كتب : عمرو عبد المنعم

كلاي تومسون

رحل كلاي تومسون نجم جولدن ستيت واريورز عن فريقه الذي ينافس في القسم الغربي لدوري كرة السلة الأمريكي NBA. لينضم إلى فريق دالاس مافريكس.

وبعد 13 عاما قضاها كلاي تومسون مع جولدن ستيت، رحل لتنتهي بذلك حقبة الفريق التاريخية بتواجده رفقة الأسطورة ستيفن كيري وأيضا زميلهم الثالث دريموند جرين.

وانتهى تعاقد كلاي تومسون مع جولدن ستيت واريورز ولم يصل الطرفين إلى اتفاق لتجديد التعاقد، في ظل رغبة جولدن ستيت تخفيض راتب كلاي الذي كان يحصل على 40 مليون دولار في الموسم.

أخبار متعلقة:
جايسون تايتوم يمدد تعاقده مع بوسطن مقابل أكبر راتب في تاريخ NBA

وسيترك كلاي تومسون زميله ستيف كيري أفضل مسدد في تاريخ كرة السلة مع جولدن ستيت والذي يستمر معه منذ عام 2009، وأيضا دريموند جرين الذي يلعب مع الفريق من عام 2012.

Image

وبدأ كلاي تومسون مسيرته مع جولدن ستيت في عام 2011 واستطاع الفوز بلقب NBA مع فريقه 4 مرات من أصل 6 مرات وصل فيها للنهائي.

ويعتبر كلاي تومسون أحد أبرز مسددي الرميات الثلاثية في تاريخ كرة السلة، وشارك في مباراة كل النجوم 5 مرات سابقة.

ويظل كلاي تومسون هو صاحب الرقم القياسي لأكبر عدد من الثلاثيات في مباراة واحدة في تاريخ NBA برصيد 14 ثلاثية.

ويحتل كلاي تومسون المركز السادس ضمن أكثر مسجلي الثلاثيات عبر تاريخ NBA في القائمة التي يتصدرها زميله ستيف كيري.

وقرر فريق جولدن ستيت واريورز تعليق رقم 11 الخاص بـ كلاي تومسون تكريما له ولمسيرته مع المحاربين.

Image

ووقع كلاي تومسون مع فريق دالاس مافريكس الذي خسر لقب دوري NBA الموسم المنقضي ضد بوسطن سيلتيكس.

ليجتمع كلاي تومسون مع النجم لوكا دونشيتش أبرز لاعبي دالاس مافريكس في الوقت الحالي وأحد أفضل لاعبي NBA، وأيضا كايري إيرفينج النجم الثاني في الفريق.

ويمتد عقد كلاي تومسون البالغ من العمر 34 عاما مع دالاس مافريكس إلى 3 مواسم يحصل خلالها على 50 مليون دولار.

NBA كلاي تومسون دالاس مافريكس ستيف كيري لوكا دونشيتش جولدن ستيت وارويزر
نرشح لكم
جايسون تايتوم يمدد تعاقده مع بوسطن مقابل أكبر راتب في تاريخ NBA NBA - براون يحصد جائزة أفضل لاعب في سلسلة النهائي NBA - بوسطن يتوج باللقب ويفك الشراكة مع ليكرز على رأس المتوجين NBA - بوسطن يضع يدا على اللقب بفوز ثالث على التوالي ضد دالاس nba - بوستون سيلتيكس يحسم المواجهة الثانية ضد دالاس في السلسلة النهائية مدرب بوسطن: أتعلم من جوارديولا ومانشستر سيتي .. وهذا ما حدث بيننا قبل نهائي NBA NBA - مينيسوتا يهزم دالاس ويقلص الفارق في نهائي الغرب NBA - بوسطن يسحق إنديانا ويتأهل للنهائي بلا هزيمة
أخر الأخبار
في المغرب لأول مرة.. نهضة بركان يتعاقد مع منير المحمدي 3 دقيقة | الوطن العربي
مباشر يورو 2024 – النمسا (0) - (0) تركيا.. انطلاق المباراة 18 دقيقة | ألمانيا 2024
بيراميدز يتخطى الزمالك.. تعرف على أطول سلسلة انتصارات متتالية في موسم واحد بالدوري 20 دقيقة | الكرة المصرية
يورو 2024 – جاكبو: لم نشعر بقدرة رومانيا على تسجيل أهدافا ضدنا 21 دقيقة | ألمانيا 2024
يورو 2024 – فان دايك: لا يجب أن تخدعنا النمسا مجددا 28 دقيقة | ألمانيا 2024
سامي: يجب أن يكون الموسم الجديد في الدوري أكثر تنظيما حتى لا تتكر الأزمات 30 دقيقة | الدوري المصري
بهدف في الـ 16+90.. إنبي يفلت من الهزيمة أمام المقاولون العرب ويعقد موقفه بالدوري 38 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل يورو 2024 – أردا أساسي مع تركيا.. وسابيتزر وأرناوتوفيش يقودان النمسا 53 دقيقة | ألمانيا 2024
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر كولر: ما حدث من كهربا؟ شأن داخلي.. وهذا غير موجود بأي مكان في العالم 2 يورو 2024 – تعرف على كل المتأهلين لدور الـ16.. مواعيد المباريات والطريق حتى النهائي 3 اتحاد الكرة يكشف قواعد إعادة مباراة سموحة وبيراميدز.. وموقف طرد الهاني سليمان 4 بعد الحريق.. دياب يكشف لـ في الجول موقف مباراة سموحة وبيراميدز وطريقة إعادتها