بعد 8 سنوات.. عمرو وردة يعود إلى نادي أتروميتوس اليوناني

أعلن نادي أتروميتوس اليوناني التعاقد مع المصري عمرو وردة في صفقة انتقال حر.

عمرو وردة النادي : بانسيريكوس أتروميتوس

ووقع عمرو وردة البالغ من العمر 30 عاما مع النادي اليوناني لمدة موسم واحد.

وعاد عمرو وردة إلى نادي أتروميتوس مرة أخرى بعد 8 سنوات بعدما لعب له في موسم 2017-2018.

وقال عمرو وردة بعد التوقيع مع النادي: "أنا سعيد جدا لوجودي هنا مرة أخرى، تعلمون جميعا ما يعنيه هذا الفريق بالنسبة لي".

وأضاف "أتروميتوس دعمني في أوقات صعبة عندما لم يصدقني أحد، وفعلت هنا أشياء مذهلة وشاركت في بطولات أوروبا مرتين، والآن يمكننا معا العودة مرة أخرى للمشاركات الأوروبية".

وأتم تصريحاته "أريد أن أشكر السيد سبانوس رئيس النادي على ثقته في، لقد كنا نتواصل خلال السنوات الماضية ويعرف مدى رغبتي في العودة إلى هنا، وأشكر أيضا يانيس أنجيلوبولوس المدير الفني للفريق، وبابلو جارسيا الذي أتعاون معه دائما فهو يفهمني وأنا أفهمه وأعتقد أنه يمكننا معا تحقيق أشياء عظيمة مرة أخرى".