التشكيل – ماييلي يقود بيراميدز.. وحسام حسن أساسي مع سموحة في مباراة الأزمة

الثلاثاء، 02 يوليه 2024 - 19:15

كتب : بسام أبوبكر

بيراميدز ضد سموحة - مصطفى فتحي

يقود فيستون ماييلي هجوم بيراميدز خلال مواجهة سموحة التي تسببت في أزمة كبرى.

وسيلعب فريق سموحة أمام بيراميدز 41 دقيقة فقط لاستكمال المباراة التي توقفت الأسبوع الماضي بسبب حريق في استاد الإسكندرية.

ويقام ما تبقى من اللقاء على استاد برج العرب في الثامنة مساء ويذاع عبر قناة أون تايم سبورتس.

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وتنطلق المباراة بنتيجة 1-1 مع غياب الهاني سليمان حارس مرمى سموحة بسبب الطرد.

وجاء تشكيل بيراميدز كالآتي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: محمد الشيبي – كريم حافظ - محمود مرعي - محمد حمدي

الوسط: مصطفى فتحي - مهند لاشين - بلاتي توريه - إبراهيم عادل

الهجوم: فخري لاكاي – فيستون ماييلي

فيما سيلعب سموحة بالتشكيل التالي (10 لاعبين):

حراسة المرمى: محمد أشرف

خط الدفاع: طارق علاء - أحمد حكم – بركات حجاج - مصطفى البدري.

في الوسط: محمود متولي "كناريا"- حمدي علاء- عمرو قلاوة – دوكو دودو.

في الهجوم: حسام حسن.

ويتصدر بيراميدز ترتيب الدوري برصيد 62 نقطة بعدما خاض 25 مباراة.

فيما يأتي سموحة سابعا بـ35 نقطة من 26 مباراة خاضها.

بيراميدز سموحة
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