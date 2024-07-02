سلة – منتخب مصر يخسر من الدومنيكيان ويقترب من توديع ملحق تصفيات الأولمبياد

خسر منتخب مصر لكرة السلة أمام الدومينيكان في أولى مبارياته بمحلق تصفيات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وتلقى منتخب مصر هزيمة كبيرة ضد الدومنيكيان بنتيجة 90-77 لتتقلص حظوظه في فرصة التأهل إلى الأولمبياد.

ويلعب منتخب مصر المباراة المقبلة ضد اليونان يوم الخميس المقبل في تمام التاسعة مساء.

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ويقع منتخب مصر في المجموعة التي تضم اليونان مستضيف الملحق والدومنينيكان.

ويتأهل أول وثاني المجموعة إلى الدور الثاني لمواجهة أول وثاني مجموعة سلوفينيا والتي تضم سلوفينيا وكرواتيا ونيوزيلاندا.

وفي النهاية سيتأهل البطل إلى أولمبياد باريس، ليتواجد في المجموعة الأولى رفقة أستراليا وكندا وبطل تصفيات إسبانيا.

ويغيب عن مصر في التصفيات إيهاب أمين نجم الأهلي، وأيضا عاصم مرعي المحترف في الدوري الكوري الجنوبي الذي أعلن اعتزاله الدولي.