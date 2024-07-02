جايسون تايتوم يمدد تعاقده مع بوسطن مقابل أكبر راتب في تاريخ NBA

الثلاثاء، 02 يوليه 2024 - 18:41

كتب : FilGoal

جايسون تايتوم

جدد جايسون تايتوم نجم بوسطن سيلتيكس تعاقده مع فريقه لمدة 5 مواسم مقابل العقد الأكبر في تاريخ دوري كرة السلة الأمريكي NBA.

ووقع جايسون تايتوم على عقده الجديد الذي يبدأ الموسم بعد المقبل 2025-2026 مقابل 315 مليون دولار.

ليتجاوز زميله في الفريق جيلين براون صاحب أكبر عقد سابقا في تاريخ NBA.

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تايتوم الفائز بلقب NBA قبل أسابيع مع فريقه سيصل رابته في موسم 2029-2030 إلى 71 مليون دولار كأول لاعب يتخطى الـ70 مليون دولار في موسم واحد في التاريخ وسيكون عمره وقتها 31 عاما

وقاد جايسون تايتوم فريقه بوسطن سيلتيكس للفوز بلقب دوري NBA قبل أسابيع، بالتغلب على دالاس مافريكس في النهائي بنتيجة 4-1 في عدد المباريات.

وشارك جايسون تايتوم البالغ من العمر 26 عاما في مباراة كل النجوم 5 مرات، وحصل مع منتخب الولايات المتحدة على ذهبية أولمبياد طوكيو 2020 الماضية.

كما يستعد للمشاركة مع منتخب بلاده في أولمبياد باريس المقبلة.

NBA جايسون تايتوم بوسطن سيلتيكس
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