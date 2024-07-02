في الجول يكشف غيابات الزمالك أمام فاركو

الثلاثاء، 02 يوليه 2024 - 18:37

كتب : إبراهيم رمضان

أحمد فتوح - الزمالك

يفقد الجهاز الفني للزمالك بقيادة جوزيه جوميز عدد من العناصر خلال مواجهة فاركو.

ويحل الزمالك ضيفا على فاركو غدا الأربعاء في تمام السابعة مساء على استاد برج العرب ضمن مباريات الجولة 29 من مسابقة الدوري.

ويأتي الثلاثي محمود عبد الرازق "شيكابالا" وسيف الجزيري وأحمد فتوح على رأس غيابات الزمالك أمام فاركو.

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وحسبما علم FilGoal.com فإن غيابات الزمالك أمام فاركو جاءت للأسباب التالية:

شيكابالا.. بسبب الإصابة بمزق في العضلة الأمامية

أحمد فتوح.. بسبب الإصابة في كاحل القدم

سيف الدين الجزيري.. بسبب الإصابة في العضلة الخلفية

سيف جعفر.. بسبب الإصابة بمزق في العضلة الخلفية

مصطفى الزناري.. بسبب الإصابة في العضلة الخلفية

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ناصر منسي.. بسبب الإصابة بشد في العضلة الخلفية

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وجاءت قائمة الزمالك

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي – عمر عبد العزيز.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد – أحمد مجدي – عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد - محمد السيد - محمد شحاتة – زياد كمال – عمار ياسر – ترافيس موتيابا - سيد عبد الله – إبراهيما نداي - ناصر ماهر - عبد الله السعيد – محمد عاطف.

خط الهجوم: يوسف أوباما - مصطفى شلبي – أحمد مصطفى زيزو.

ويحتل الزمالك المركز الثامن برصيد 37 نقطة من 22 مباراة خاضهم الفريق.

وتُخصم 3 نقاط من الزمالك مع نهاية الدوري كعقوبة على الانسحاب من مواجهة الأهلي.

بينما فاركو في المركز الخامس عشر برصيد 25 نقطة من 28 مباراة خاضهم الفريق.

فاركو الزمالك الدوري المصري
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