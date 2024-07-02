التشكيل – قفة يقود هجوم إنبي أمام المقاولون.. وعمار حمدي أساسي

يقود أحمد أمين قفة هجوم إنبي خلال مواجهة المقاولون العرب بالدوري.

ويلعب إنبي أمام المقاولون العرب بعد قليل ضمن الجولة 29 من المسابقة.

وجاء تشكيل إنبي لمواجهة المقاولون العرب كالتالي:

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي

الدفاع: أحمد صبيحة – أحمد يوسف – أحمد خليل "كالوشا"

الوسط: محمد حامد – أحمد العجوز – محمد ناصر –- مصطفى دويدار

الهجوم: رفيق كابو – أحمد أمين قفة – أحمد حواش.

فيما جاء تشكيل المقاولون العرب على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود أبو السعود

خط الدفاع: أحمد علاء – أحمد مودي – فاروق كابور - أمير عابد

خط الوسط: عمر فتحي – محمد مجلي – عمار حمدي – جوزيف أوشايا

خط الهجوم: أمادو نياص – محمد سالم.

ويحتل نادي إنبي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة جمعهم خلال 27 مباراة.

بينما يتواجد نادي المقاولون العرب في المركز الـ18 والأخير برصيد 19 نقطة جمعهم خلال 26 مباراة.