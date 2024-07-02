تشكيل يورو 2024 – دراجوس مهاجم وحيد مع رومانيا.. وبيرجفاين أساسي مع هولندا

الثلاثاء، 02 يوليه 2024 - 18:03

كتب : FilGoal

هدف رازفان مارين - رومانيا - سلوفاكيا

أعلن إدوارد لوردانيسكو المدير الفني لرومانيا ورونالد كومان مدرب هولندا تشكيلتي فريقيهما استعدادا لمباراة اليوم.

ويلتقي اليوم الثلاثاء منتخب رومانيا مع منافسه هولندا في ملعب أليانز آرينا في دور الـ16 من يورو 2024.

وسيواجه الفائز من تلك المباراة مع المنتصر من مواجهة النمسا وتركيا التي ستقام في وقت لاحق من اليوم.

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وجاء تشكيل رومانيا كالتالي:

الحارس: فلورين نيتا

الدفاع: أندري راتيو – رادو دراجوسين – أندري بوركا – فاسيلي موجوس

الوسط الدفاعي: ماريوس مارين

الوسط الهجومي: دينيس مان- نيكولاي ستانسيو- رازفان مارين – يانيس هاجي

الهجوم: دينيس دراجوس

أما تشكيل هولندا فجاء كالتالي:

الحارس: بارت فيربوجين

الدفاع: دينزيل دومفريز- ستيفان دي فريج- فيرجيل فان دايك- ناثان أكي

الوسط: جيردي شوتن- تشافي سيمونز- تيجاني ريندرز

الهجوم: ستيفين بيرجفاين- ممفيس ديباي- كودي جاكبو

رومانيا هولندا يورو 2024
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