بعد رحيله عن الهلال.. 3 أندية سعودية تتصارع على الفرج

الثلاثاء، 02 يوليه 2024 - 18:02

كتب : FilGoal

سلمان الفرج - الهلال

دخلت 3 أندية سعودية في صراع من أجل التعاقد مع سلمان الفرج خلال فترة الانتقالات الصيفية.

سلمان الفرج

النادي : الهلال

الهلال

وأعلن الهلال رحيل الفرج بشكل رسمي عن صفوفه وعدم استكمال مشواره مع الفريق.

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وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن أندية القادسية وأهلي جدة ونيوم ترغب في التعاقد مع سلمان الفرج.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن الأندية الثلاثة تنتظر توقيع اللاعب على مخالصة مالية لتقديم عروضها الرسمية إلى قائد الهلال وبدأ إجراء التفاوض الرسمي، والذي ينتظر أن يختار ناديه الجديد قريبا.

الفرج سبق وأن قال في تصريحات تلفزيونية عبر SSC: "كل الاحتمالات واردة سواء البقاء مع الهلال أو الانتقال لناد آخر أو اعتزال كرة القدم".

سلمان الفرج بدأ مشواره مع الفريق الأول لنادي الأهلي في 2008 ولم يمثل أي فريق بخلاف الزعيم.

وتوج الفرج بالعديد من الألقاب مع الهلال أبرزها 8 ألقاب للدوري السعودي ولقبين لبطولة دوري أبطال آسيا.

سلمان الفرج الهلال السعودي
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