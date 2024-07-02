مباشر سلة تصفيات الأولمبياد – مصر (77)-(90) الدومينيكان.. خسارة الفراعنة
الثلاثاء، 02 يوليه 2024 - 17:50
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخب مصر لكرة السلة رجال أمام الدومينيكان في الملحق العالمي المؤهل لأولمبياد باريس 2024.
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نهاية المباراة فوز الدومينيكان على مصر 90-77
ق 3: تقدم الدومينيكان 80-61
ق 5: تقدم الدومينيكان 77-55
نهاية الفترة الثالثة بتقدم الدومينيكان 68-48
ق 1: تقدم الدونمينيكان 66-48
ق 7: تقدم الدومينيكان 57-35
انطلاق الربع الثالث.
نهاية الربع الثاني بتقدم الدومينيكان 43-31
ق 1: تقدم الدومينيكان 43-31
ق 3: تقدم الدومينيكان 36-29
ق 4: تقدم مصر 29-28
ق 5: تقدم الدومينيكان 28-27
ق 7: تقدم مصر 26-23
ق 7: تقدم مصر 24-21
انطلاق الربع الثاني
نهاية الربع الأول بتفوق منتخب مصر في النتيجة 22-16.
انطلاق المباراة.
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