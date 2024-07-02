مباشر سلة تصفيات الأولمبياد – مصر (77)-(90) الدومينيكان.. خسارة الفراعنة

سلة – منتخب مصر يخسر من الدومنيكيان ويقترب من توديع ملحق تصفيات الأولمبياد

كرة سلة - مصيلحي لـ في الجول: تواصلت مع إيهاب أمين وسيتواجد مع المنتخب في لاتفيا