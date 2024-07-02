مباشر سلة تصفيات الأولمبياد – مصر (77)-(90) الدومينيكان.. خسارة الفراعنة

الثلاثاء، 02 يوليه 2024 - 17:50

كتب : FilGoal

منتخب مصر - كرة سلة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخب مصر لكرة السلة رجال أمام الدومينيكان في الملحق العالمي المؤهل لأولمبياد باريس 2024.

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نهاية المباراة فوز الدومينيكان على مصر 90-77

ق 3: تقدم الدومينيكان 80-61

ق 5: تقدم الدومينيكان 77-55

نهاية الفترة الثالثة بتقدم الدومينيكان 68-48

ق 1: تقدم الدونمينيكان 66-48

ق 7: تقدم الدومينيكان 57-35

انطلاق الربع الثالث.

نهاية الربع الثاني بتقدم الدومينيكان 43-31

ق 1: تقدم الدومينيكان 43-31

ق 3: تقدم الدومينيكان 36-29

ق 4: تقدم مصر 29-28

ق 5: تقدم الدومينيكان 28-27

ق 7: تقدم مصر 26-23

ق 7: تقدم مصر 24-21

انطلاق الربع الثاني

نهاية الربع الأول بتفوق منتخب مصر في النتيجة 22-16.

انطلاق المباراة.

كرة سلة مصر أولمبياد باريس
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