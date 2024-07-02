تعديل موعد مباراتي سموحة وإنبي والاتحاد وبيراميدز في الدوري
الثلاثاء، 02 يوليه 2024 - 17:39
كتب : هاني العوضي
أرسلت لجنة المسابقات التابعة لرابطة الأندية خطابا إلى سموحة وإنبي والاتحاد السكندري وبيراميدز لإبلاغهم بتعديل موعد مباراتيهم في الدوري.
وأوضح الخطاب أنه تقرر إقامة مباراة سموحة وإنبي، الاتحاد السكندري وبيراميدز في الخامسة والنصف مساء بدلا من السابعة.
جاء ذلك في ظل وجود أزمة في استاد الإسكندرية في أعمدة الإنارة بعد الحريق الذي نشب خلال مباراة سموحة وبيراميدز قبل عدة أيام.
وستقام مباراة سموحة ضد إنبي يوم السبت المقبل، أما مواجهة الاتحاد أمام بيراميدز فستقام الإثنين الذي يليه.
جدير بالذكر أن مباراة سموحة ضد بيراميدز سيتم استكمالها اليوم الثلاثاء لكن في ملعب برج العرب من وقت توقفها.
وتوقفت المباراة في الدقيقة 49 وقتما كانت تشير النتيجة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.
نرشح لكم
مباشر الدوري المصري - إنبي (0)-(0) المقاولون العرب.. انطلاق المباراة في الجول يكشف غيابات الزمالك أمام فاركو التشكيل – قفة يقود هجوم إنبي أمام المقاولون.. وعمار حمدي أساسي قائمة الزمالك - انضمام مجدي والسيد وياسر أمام فاركو.. واستمرار غياب الثلاثي خبر في الجول - إينوك ساكالا سيحصل على راتبه بالجنيه مع مودرن فيوتشر الكومي: بيريرا مستمر حتى نهاية تعاقده.. وأخطاء التحكيم أثرت على نتائج 8 مباريات فقط مواعيد مباريات الثلاثاء 2 يوليو 2024.. مباراة ونصف بالدوري وملحق السلة ثروت سويلم: من أمن العقاب أساء الأدب.. "أجير" يتربح بمبالغ ضخمة وراء بيان بيراميدز