تعديل موعد مباراتي سموحة وإنبي والاتحاد وبيراميدز في الدوري

أرسلت لجنة المسابقات التابعة لرابطة الأندية خطابا إلى سموحة وإنبي والاتحاد السكندري وبيراميدز لإبلاغهم بتعديل موعد مباراتيهم في الدوري.

وأوضح الخطاب أنه تقرر إقامة مباراة سموحة وإنبي، الاتحاد السكندري وبيراميدز في الخامسة والنصف مساء بدلا من السابعة.

جاء ذلك في ظل وجود أزمة في استاد الإسكندرية في أعمدة الإنارة بعد الحريق الذي نشب خلال مباراة سموحة وبيراميدز قبل عدة أيام.

وستقام مباراة سموحة ضد إنبي يوم السبت المقبل، أما مواجهة الاتحاد أمام بيراميدز فستقام الإثنين الذي يليه.

جدير بالذكر أن مباراة سموحة ضد بيراميدز سيتم استكمالها اليوم الثلاثاء لكن في ملعب برج العرب من وقت توقفها.

وتوقفت المباراة في الدقيقة 49 وقتما كانت تشير النتيجة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.