موراتا يؤكد استمراره مع أتليتكو مدريد

أعلن ألفارو موراتا مهاجم أتليتكو مدريد استمراره مع فريق العاصمة الإسبانية رسميا وعدم رحيله عنه الصيف الجاري.

ألفارو موراتا النادي : أتليتكو مدريد أتليتكو مدريد

اللاعب صاحب الـ31 عاما ينتهي تعاقده مع الروخيبلانكوس في صيف عام 2026 وانتشرت التكهنات حول إمكانية رحيله الصيف الجاري.

وكتب موراتا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" اليوم الثلاثاء قائلا: "لا أستطيع أن أتخيل كيف سيكون الفوز بهذا القميص ولن أتوقف حتى أحصل عليه".

ولم يتوج موراتا بأي لقب حتى الآن في مسيرته مع أتليتكو مدريد.

وكان موراتا أكد أن دييجو سيميوني المدير الفني لأتليتكو مدريد لم يبلغه برغبته في رحيله عن الفريق في الانتقالات الجارية.

وخلال الموسم الماضي شارك موراتا مع الأتليتي في 48 مباراة سجل خلالهم 21 هدفا وصنع خمسة آخرين.

وإجمالا شارك موراتا مع أتليتكو في 154 مباراة سجل خلالهم 58 هدفا وصنع 14 آخرين.