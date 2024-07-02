قائمة الزمالك - انضمام مجدي والسيد وياسر أمام فاركو.. واستمرار غياب الثلاثي

أعلن جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك قائمته استعدادا لمواجهة فاركو.

ويحل الزمالك ضيفا على فاركو غدا الأربعاء في تمام السابعة مساء على استاد برج العرب ضمن مباريات الجولة 29 من مسابقة الدوري.

وشهدت القائمة تواجد الثلاثي عمار ياسر وأحمد مجدي ومحمد السيد.

بينما استمر غياب الثلاثي محمود عبد الرازق "شيكابالا" وسيف الجزيري وأحمد فتوح.

بينما شهدت القائمة اختلافا وحيدا عن قائمة مواجهة سيراميكا كليوباترا بالمباراة الأخيرة وهي استبعاد محمد أشرف روقا.

وجاءت قائمة الزمالك

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي – عمر عبد العزيز.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد – أحمد مجدي – عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد - محمد السيد - محمد شحاتة – زياد كمال – عمار ياسر – ترافيس موتيابا - سيد عبد الله – إبراهيما نداي - ناصر ماهر - عبد الله السعيد – محمد عاطف.

خط الهجوم: يوسف أوباما - مصطفى شلبي – أحمد مصطفى زيزو.

ويحتل الزمالك المركز الثامن برصيد 37 نقطة من 22 مباراة خاضهم الفريق.

وتُخصم 3 نقاط من الزمالك مع نهاية الدوري كعقوبة على الانسحاب من مواجهة الأهلي.

بينما فاركو في المركز الخامس عشر برصيد 25 نقطة من 28 مباراة خاضهم الفريق.