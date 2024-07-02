خبر في الجول - إينوك ساكالا سيحصل على راتبه بالجنيه مع مودرن فيوتشر

أتم مودرن فيوتشر تعاقده مع إينوك ساكالا قادما من زيسكو يونايتد الزامبي.

وعلم FilGoal.com أن اللاعب قد اجتاز الفحص الطبي بنجاح في النادي ووقع على عقد لمدة 4 مواسم.

كما علم FilGoal.com أن ساكالا سيحصل على راتبه بالجنيه المصري خلال مدة تعاقده مع مودرن فيوتشر.

وكان زيسكو قد أعلن أمس إتمام انتقال ساكلا إلى مودرن فيوتشر بداية من الموسم المقبل.

ويبلغ اللاعب من العمر 22 عاما إذ أنه من مواليد 23 مايو 2002.

ويعد ساكالا هو ثاني هدافي الدوري الزامبيي بعدما سجل 12 هدفا وقادهم للتأهل إلى الكونفدرالية.

وإجمالا سجل ساكالا 36 هدفا رفقة زيسكو.