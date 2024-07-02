بوجبا: أنا لم أنته بعد.. وسأعود وسأقاتل ضد الظلم الذي تعرضت له

الثلاثاء، 02 يوليه 2024 - 14:43

كتب : FilGoal

بول بوجبا - يوفنتوس

شدد بول بوجبا لاعب يوفنتوس أنه مصمم على العودة للملاعب من جديد رغم تعرضه للإيقاف لفترة طويلة.

بول بوجبا

النادي : يوفنتوس

يوفنتوس

ويقضي حاليا بوجبا عقوبة الإيقاف لمدة 4 سنوات بسبب المنشطات.

وحضر بوجبا مباراة فرنسا ضد بلجيكا في دور الـ 16 من يورو 2024 بناء على دعوة من منتخب بلاده.

أخبار متعلقة:
تقرير جنوب إفريقي: بسبب خلافات.. رحيل موكوينا عن صنداونز يقترب يورو 2024 - مدرب البرتغال: رونالدو قائدنا في الحياة وكرة القدم.. وديوجو كوستا كان سرنا أولى صفقاته.. توتنام يتعاقد مع أرتشي جراي الكومي: بيريرا مستمر حتى نهاية تعاقده.. وأخطاء التحكيم أثرت على نتائج 8 مباريات فقط

وقال بوجبا عبر شبكة سكاي سبورت إيطاليا: "سعيد لمشاهدة والشعور بتأثير الناس، لم ألعب منذ فترة طويلة ولذلك سماع صوت الجماهير تهتف باسمي كان جميلا".

وتابع :لازت أرى نفسي كلاعب كرة قدم وأريد القتال ضد الظلم الذي تعرضت له، بوجبا لم ينته بوجبا سيظل هنا حتى تسمعونني أقول إنني قد انتهيت، لا تقلقوا أنا مصمم على العودة وأشعر وكأنني طفل يريد أن يصبح لاعب محترف، أنا أتدرب وأفعل كل شيء لأعود من جديد".

وأضاف "وفقا لآخر الأخبار لازلت لاعبا في يوفنتوس، لم أتحدث مع الرئيس أو المدرب ولكن لدي تعاقد مستمر، وأعتقد أنهم ينتظرون نتيجة الاستئناف".

وينتهي تعاقد بوجبا مع يوفنتوس في عام 2026 أي قبل عام على نهاية مدة إيقافه.

وسيظل بوجبا غائب عن المشاركة في المباريات حتى عام 2027 والتي ستعني عودته بعمر 34 عاما.

ويمتد عقد بوجبا إلى عام 2026 بعدما انضم ليوفنتوس في صيف قبل الماضي في صفقة انتقال حر من مانشستر يونايتد.

ومنذ انتقال الفرنسي للبيانكونيري خاض بوجبا 213 دقيقة فقط بقميص يوفنتوس إذ غاب لاعب مانشستر يونايتد السابق بسبب الإصابات.

الفرنسي بدأ مسيرته مع لوهافر وانضم لفريق شباب مانشستر يونايتد ومنه إلى يوفنتوس في صفقة انتقال حر.

وأبهر بوجبا الجميع مع يوفنتوس وعاد ليونايتد مجددا بقيمة 105 مليون يورو وبعد 6 سنوات عاد ليوفنتوس مجددا في صفقة انتقال حر.

وتوج بوجبا في مسيرته بـ 12 بطولة متنوعة وحصد لقبي كأس العالم ودوري الأمم الأوروبية.

بول بوجبا يوفنتوس
نرشح لكم
يورو 2024 - مدرب البرتغال: رونالدو قائدنا في الحياة وكرة القدم.. وديوجو كوستا كان سرنا يورو 2024 - حارس البرتغال: قرأت لغة جسد سيسكو في الانفراد.. واتبعت حدسي بركلات الترجيح رونالدو: الكثير من الحزن ثم السعادة.. البرتغال استحقت الفوز اشكروا كوستا يورو 2024: ديشامب: لم نقع في فخ بلجيكا.. وهذا ما ينقص فرنسا يورو 2024 - مدرب بلجيكا: من المؤسف عودة لوكاكو للمنزل بلا هدف يورو 2024 - دي بروين: قدمت كل ما لدي ضد فرنسا.. وخطتنا كانت جيدة انتهت يورو 2024 - البرتغال (0)-(0) سلوفينيا.. الرحلة مستمرة
أخر الأخبار
قائمة الزمالك - انضمام مجدي والسيد وياسر أمام فاركو.. واستمرار غياب الثلاثي 6 دقيقة | الدوري المصري
كرة يد - النور السعودي يعلن تعاقده مع لاعب الزمالك 29 دقيقة | كرة يد
خبر في الجول - إينوك ساكالا سيحصل على راتبه بالجنيه مع مودرن فيوتشر 39 دقيقة | الدوري المصري
بوجبا: أنا لم أنته بعد.. وسأعود وسأقاتل ضد الظلم الذي تعرضت له ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير جنوب إفريقي: بسبب خلافات.. رحيل موكوينا عن صنداونز يقترب ساعة | الكرة الإفريقية
يورو 2024 - مدرب البرتغال: رونالدو قائدنا في الحياة وكرة القدم.. وديوجو كوستا كان سرنا 2 ساعة | ألمانيا 2024
أولى صفقاته.. توتنام يتعاقد مع أرتشي جراي 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
الكومي: بيريرا مستمر حتى نهاية تعاقده.. وأخطاء التحكيم أثرت على نتائج 8 مباريات فقط 3 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر كولر: ما حدث من كهربا؟ شأن داخلي.. وهذا غير موجود بأي مكان في العالم 2 يورو 2024 – تعرف على كل المتأهلين لدور الـ16.. مواعيد المباريات والطريق حتى النهائي 3 اتحاد الكرة يكشف قواعد إعادة مباراة سموحة وبيراميدز.. وموقف طرد الهاني سليمان 4 بعد الحريق.. دياب يكشف لـ في الجول موقف مباراة سموحة وبيراميدز وطريقة إعادتها