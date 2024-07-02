بوجبا: أنا لم أنته بعد.. وسأعود وسأقاتل ضد الظلم الذي تعرضت له

شدد بول بوجبا لاعب يوفنتوس أنه مصمم على العودة للملاعب من جديد رغم تعرضه للإيقاف لفترة طويلة.

بول بوجبا النادي : يوفنتوس يوفنتوس

ويقضي حاليا بوجبا عقوبة الإيقاف لمدة 4 سنوات بسبب المنشطات.

وحضر بوجبا مباراة فرنسا ضد بلجيكا في دور الـ 16 من يورو 2024 بناء على دعوة من منتخب بلاده.

وقال بوجبا عبر شبكة سكاي سبورت إيطاليا: "سعيد لمشاهدة والشعور بتأثير الناس، لم ألعب منذ فترة طويلة ولذلك سماع صوت الجماهير تهتف باسمي كان جميلا".

وتابع :لازت أرى نفسي كلاعب كرة قدم وأريد القتال ضد الظلم الذي تعرضت له، بوجبا لم ينته بوجبا سيظل هنا حتى تسمعونني أقول إنني قد انتهيت، لا تقلقوا أنا مصمم على العودة وأشعر وكأنني طفل يريد أن يصبح لاعب محترف، أنا أتدرب وأفعل كل شيء لأعود من جديد".

وأضاف "وفقا لآخر الأخبار لازلت لاعبا في يوفنتوس، لم أتحدث مع الرئيس أو المدرب ولكن لدي تعاقد مستمر، وأعتقد أنهم ينتظرون نتيجة الاستئناف".

وينتهي تعاقد بوجبا مع يوفنتوس في عام 2026 أي قبل عام على نهاية مدة إيقافه.

وسيظل بوجبا غائب عن المشاركة في المباريات حتى عام 2027 والتي ستعني عودته بعمر 34 عاما.

ويمتد عقد بوجبا إلى عام 2026 بعدما انضم ليوفنتوس في صيف قبل الماضي في صفقة انتقال حر من مانشستر يونايتد.

ومنذ انتقال الفرنسي للبيانكونيري خاض بوجبا 213 دقيقة فقط بقميص يوفنتوس إذ غاب لاعب مانشستر يونايتد السابق بسبب الإصابات.

الفرنسي بدأ مسيرته مع لوهافر وانضم لفريق شباب مانشستر يونايتد ومنه إلى يوفنتوس في صفقة انتقال حر.

وأبهر بوجبا الجميع مع يوفنتوس وعاد ليونايتد مجددا بقيمة 105 مليون يورو وبعد 6 سنوات عاد ليوفنتوس مجددا في صفقة انتقال حر.

وتوج بوجبا في مسيرته بـ 12 بطولة متنوعة وحصد لقبي كأس العالم ودوري الأمم الأوروبية.