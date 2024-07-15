أزمة عمر عصر.. طلب ثم تجاهل وخطأ إداري قبل تدخل الوزير

يعاني منتخب مصر لتنس الطاولة قبل أيام من انطلاق أولمبياد باريس وسط محاولات لإنقاذ ما يمكن إنقاذه لكن دون استجابة من الاتحاد المصري.

وحسم منتخب تنس الطاولة تأهله إلى أولمبياد باريس منذ عام تقريبا ويعاني من انعدام التحضير مقارنة بالرياضات الأخرى.

وأدى ذلك إلى تراجع مصر في التصنيف العالمي لتنس الطاولة من المركز التاسع إلى الخامس عشر عالميا.

وأجرى FilGoal.com حوارا مع عمر عصر بطل تنس الطاولة للوقوف على حقيقة الأزمات التي تلاحقه هو ومنتخبه.

وكشف عصر عن العقبات التي واجهت عمر عصر وزملائه في منتخب تنس الطاولة قبل أولمبياد باريس.

ويستعرض لكم FilGoal.com تسلسل الأحداث منذ نهاية أولمبياد طوكيو وحتى ما قبل باريس بأيام:

- أولمبياد طوكيو

فجّر عمر عصر مفاجأة كبرى في أولمبياد طوكيو بعد تحقيق المركز الخامس في منافسات فردي الرجال وهو أفضل مركز مصري في تاريخ البطولة.

نال عصر إشادات الجميع بسبب ما حققه خاصة أنه كان قاب قوسين أو أدنى من تحقيق ميدالية تاريخية لولا وقوعه في طريق الأسطورة الصينية ما لونج في ربع النهائي.

وتوج ما لونج بذهبية أولمبياد طوكيو في النهاية كما كان متوقعا.

وطالب الجميع بالاهتمام بما حققه عصر في طوكيو ليكون نواة ما سيحدث في أولمبياد باريس.

طلب

أعد عمر عصر بالفعل خطة كاملة لتجهيزه قبل انطلاق أولمبياد باريس.

وتم عرض خطة الإعداد على كل من اتحاد تنس الطاولة المصري ووزارة الشباب والرياضة من أجل محاولة المنافسة على ميدالية في أولمبياد باريس.

وطالب عصر في خطته توفير معد بدني ومدرب بالإضافة لعدد من المعسكرات وخوض البطولات الدولية.

تجاهل

انتهت الهالة الإعلامية والشعبية حول عمر عصر تدريجيا بعد نهاية الحدث الأهم وهو الأولمبياد.

لم تتحقق مطالب عمر عصر المشروعة من أجل الإعداد لأولمبياد باريس.

تسبب التجاهل في تكفل عمر عصر مصاريف الجهاز الفني والبدني ماليا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

المعسكرات

كشف عمر عصر خلال حواره مع FilGoal.com عن معاناة المنتخب من قلة المعسكرات مما يؤثر على نتائج ومستوى الفريق.

وأوضح عصر أن الأزمة تكمن في تباعد الفترات الزمنية بين معسكرات المنتخب.

وفجر عصر المفاجأة أن آخر معسكر تم إقامته لمنتخب تنس الطاولة يعود إلى عام كامل قبل حسم التأهل لأولمبياد باريس وبعد التأهل لم ينجح الاتحاد المصري في توفير معسكر للفريق.

أما الأزمة الأخرى فهي غياب المدربين عن المعسكرات بسبب المستحقات المالية مما يؤثر على الأداء الفني.

وأعرب عصر عن تقديره لغياب الإمكانيات عن الاتحاد المصري لكن في الوقت نفسه يرى زملائه في الرياضات الأخرى يتم توفير معسكرات لهم عن طريق حلول بديلة لإيجاد طرق دخل غير الدخل الحكومي.

المستحقات

يعتبر مدرب عمر عصر من أفضل المدربين في العالم وأتم اللاعب تعاقده معه من أجل الاستعدادا لأولمبياد باريس.

وكشف عصر "أبلغت الاتحاد المصري عن المدرب ولكن لم أحصل على أي فعل على أرض الواقع، لذلك تعاقدت معه بشكل شخصي وحاولت تدخل الرعاة معي لحل الأمر".

وأشار عصر إلى مشاركته في مصاريف بعض البطولات على أن يحصل عليها فيما بعد، لكن وصلت مدة التأخير إلى 8 أشهر قبل الأولمبياد.

وتسببت أزمة المستحقات في رحيل المدرب الشخصي لعمر عصر بعد تعاقده مع لاعب آخر سيتواجد معه في أولمبياد باريس.

أخطاء إدارية

"القشة التي قصمت ظهر البعير" وهو مثل شهير يشير إلى حدث تسبب في ترك أثر كبير، وتحديدا ذلك ما حدث في قصة بطلنا عمر عصر عندما تسبب خطأ إداري في ظهوره للشكوى من الإعداد لأولمبياد باريس وتسبب في أصداء واسعة بين المتابعين.

وصل عمر عصر رفقة زميلته دينا مشرف إلى تركيا للمشاركة في منافسات زوجي المختلط ضمن استعدادات الثنائي للأولمبياد.

وفور وصول الثنائي إلى تركيا علم بعدم تواجد اسمهما في المسابقة، وكانت تلك المفاجأة بعدما شاهدهم مدير البطولة يتدربان بحماس.

أبدى عصر غضبه من طريقة التعامل غير الاحترافية.

ثم كان الخطأ الأخير قبل أيام من أولمبياد باريس، عندما انتقل عمر عصر للمشاركة في بطولة بانكوك وهي من الفئة الكبيرة وتمنح نقاطا جيدة.

وحاول عصر التنسيق مع اللجنة المنظمة فور وصوله إلى مطار فرانفكورت لكنه تفاجأ بردهم بعدم إدراج اسمه في البطولة من الأساس.

وبعد تواصله مع الاتحاد المصري لتنس الطاولة اكتشف عصر أن خطأ إداريا تسبب في عدم إرسال اسمي في الموعد المحدد.

السفر إلى باريس

تتوالى الأزمات قبل أيام من انطلاق أولمبياد باريس، إذ لا يعلم عمر عصر موعد سفره حتى الآن.

ولم يحصل عمر عصر على رد رسمي بشأن موعد تحركه إلى باريس، فتضاربت الأقاويل بين 24 يوليو أو ما هو قبل ذلك.

يقام حفل الافتتاح يوم 26 يوليو بينما تنطلق منافسات تنس الطاولة يوم 27 وهو ما يعني التدرب قبل المباراة بيوم واحد فقط.

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وعد الوزير

تواصل أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة هاتفيا مع عمر عصر بعد عرض مشكلته عبر FilGoal.com.

واستفسر أشرف صبحي بشكل شخصي عن المشاكل التي يعاني منها بطل تنس الطاولة.

وأبلغه عصر بضرورة توفير معد بدني لمنتخب مصر بسبب كثرة الإصابات بين اللاعبين بالإضافة لتأخر دفع الدعم منذ 8 أشهر مما تسبب في عدم دفع رواتب المدربين الشخصيين.

ووعد أشرف صبحي، عمر عصر بحل المشاكل التي تواجهه خلال الأيام المقبل قبل سفره إلى أولمبياد باريس.

وتنطلق منافسات تنس الطاولة في أولمبياد باريس خلال الفترة من 27 يوليو الجاري وحتى 10 أغسطس المقبل.

وتشهد منافسات تنس الطاولة 5 أحداث وهي فردي الرجال وفردي السيدات وزوجي الرجال وزوجي السيدات وزوجي المختلط.