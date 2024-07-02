يورو 2024 - مدرب البرتغال: رونالدو قائدنا في الحياة وكرة القدم.. وديوجو كوستا كان سرنا

الثلاثاء، 02 يوليه 2024 - 13:34

كتب : FilGoal

روبيرتو مارتينيز - بلجيكا

شدد روبيرتو مارتينيز مدرب منتخب البرتغال على أن لاعبه كريستيانو رونالدو يتحلى بصفات القيادة في كرة القدم وفي الحياة بشكل عام.

وتأهل منتخب البرتغال لدور الـ 16 من يورو 2024 بعد الفوز على سلوفينيا بركلات الترجيح.

وقال مارتينيز خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "سر البرتغال كان هو ديوجو كوستا، لقد ظهر بشكل مختلف وكان رائعا في موقف واحد ضد واحد، ويملك التركيز والجودة الكافية ليتصدى لثلاث ركلات ترجيح متتالية، يجب أن نفخر به".

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وشدد "رونالدو أهدر ركلة الجزاء ثم كان حاسما عندما بدأ التسديد في ركلات الترجيح ومهد الطريق لنا، لقد كان انتصارا للوحدة بين الفريق".

وواصل "كريستيانو رونالدو هو قائدنا وقد أظهر ذلك في الحياة وفي كرة القدم، هناك لحظات صعبة ولا يمكن أن تستسلم وعلينا المضي قدما عندما لا تسير الأمور على ما يرام".

وتابع "لقد بدأنا بطولة جديدة، كما قلنا من قبل التفاصيل أصبحت مختلفة، أصبح بالإمكان الفوز بركلات الترجيح والفريق لعب بشكل جيد جدا وامتلكنا الدافع والشغف لتحقيق الفوز".

وأضاف "عندما حافظ منتخب سلوفينيا على شباكه نظيفة بعد 90 دقيقة كان من الصعب علينا أن نحافظ على تركيزنا ولكننا رأينا فريق يتحلى بالفخر والقوة وحاولنا فعل كل شيء واستحقينا الفوز، الآن نحن في ربع النهائي ومن حق جماهيرنا الاحتفال".

وأهدر رونالدو ركلة جزاء في الوقت الإضافي قبل أن يسدد ركلة الترجيح الأولى بنجاح.

وتصدى ديوجو كوستا لثلاث ركلات ترجيح ليقود فريقه للانتصار وللدور التالي.

وسيلعب منتخب البرتغال في ربع النهائي ضد فرنسا التي فازت على بلجيكا بهدف دون رد.

يورو 2024 البرتغال روبيرتو مارتينيز
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