الكومي: بيريرا مستمر حتى نهاية تعاقده.. وأخطاء التحكيم أثرت على نتائج 8 مباريات فقط

الثلاثاء، 02 يوليه 2024 - 12:51

كتب : FilGoal

فيتور بيريرا

كشف إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم عن استمرار فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام حتى نهاية تعاقده.

ويرتبط بيريرا بتعاقد مع الاتحاد المصري حتى شهر أغسطس المقبل.

وقال إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة عبر قناة أون تايم سبورتس: "تعاقد بيريرا مستمر حتى شهر أغسطس القادم، وأي شكوى تأتي من الأندية يتم دراستها".

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وشدد الكومي "الأخطاء التحكيمية لا يمكن أن تكون متعمدة، وبيريرا أجاب على كل اللقطات المثارة".

وتابع "لقطة هدف الاتحاد السكندري كان هناك (زووم) على اللاعبين وبالتالي لم يتم تحديد الخطوط بالشكل الصحيح، لكنه خطأ بالتأكيد وبالعين المجردة كان يجب احتسابها من الحكم المساعد، لكن الأخطاء واردة في كل دوريات العالم".

وكشف إيهاب الكومي "لعبنا 271 مباراة وعدد الحالات المؤثرة التي تسببت في تغيير نتيجة المباراة لن تتجاوز الـ 8 مباريات، لكن نتمنى ألا تكون هناك أخطاء".

وأضاف "سيتم تشكيل لجنة حكام جديدة سواء من الاتحاد الحالي أو القادم عقب نهاية التعاقد مع بيريرا، نثق في التحكيم المصري جدا ونتمنى أن يكونوا على قدر المسؤولية في الجولات الحاسمة المقبلة".

واختتم الكومي تصريحاته "إذ كان بمقدرتنا مساعدة أي فريق مصري سنفعل ذلك، ونأمل أن يحل الزمالك أزمة الرخصة قبل انتهاء المهلة يوم 5 يوليو، وحتى الآن لا يوجد بإيدينا أي شيء والأمر يتعلق بالمستحقات المالية المتأخرة وإفادة الاتحاد الإفريقي بذلك".

اتحاد الكرة لجنة الحكام فيتور بيريرا
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