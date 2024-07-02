يورو 2024 - حارس البرتغال: قرأت لغة جسد سيسكو في الانفراد.. واتبعت حدسي بركلات الترجيح

شدد ديوجو كوستا على أنه قد قرأ لغة جسد بينجامين سيسكو في الانفراد الذي تصدى له منه خلال الوقت الإضافي.

وتأهل منتخب البرتغال لدور الـ 16 من يورو 2024 بعد الفوز على سلوفينيا بركلات الترجيح.

وقال كوستا للصحفيين عقب المباراة: "عندما قمت بإنقاذ انفراد سيسكو في الوقت الإضافي، فكرت في أن علي القيام بذلك وقرأت لغة جسده وكنت قادرا على مساعدة فريقي".

وواصل "هذه ربما تكون المباراة الأفضل في مسيرتي، ركزت على ما علي القيام به وبالطبع كنا قد حللنا مسددي ركلات الترجيح ولكن اللاعبين تغيروا وغيروا طريقة تسديدهم وفي النهاية أنا سعيد بمساعدة فريقي".

وتابع "جميعنا حافظنا على إيماننا بعد ركلة رونالدو الأولى وحافظنا على ذلك حتى النهاية".

وشدد "أشعر بمشاعر كبيرة، المباراة كانت صعبة وكنا نعرف ما سيحاولون فعله ونفذوه بطريقة صحيحة وأنا ركزت طوال المباراة وانتظرت الفرصة لمساعدة فريقي، هذه هي المباراة الأصعب لأنني بالكاد كنت ألمس الكرة".

وأضاف "عائلتي هي مصدر مساندتي والآن مهما كان ما ينتظرنا نحن مستعدون".

وأتم "في ركلات الترجيح كان الآمر مختلف تلك المرة، لقد اتبعت حدسي وأعتقد أن هذا كان القرار الأنسب لذلك أنا سعيد جد".

وسيلعب منتخب البرتغال في ربع النهائي ضد فرنسا التي فازت على بلجيكا بهدف دون مقابل.