خبر في الجول - محاولة أخيرة من المنتخب الأولمبي بإقناع الأهلي لضم ثنائي الكبار

الثلاثاء، 02 يوليه 2024 - 11:48

كتب : أحمد الخولي

ميكالي - الجهاز الفني منتخب مصر الأولمبي

يكثف الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة روجيرو ميكالي محاولاته قبل إعلان القائمة النهائية المشاركة في أولمبياد باريس.

ويستعد المنتخب الأولمبي لخوض منافسات أولمبياد باريس خلال الشهر الجاري، ويحق للمنتخب ضم ثلاثة لاعبين فوق سن 23 عاما.

وعلم FilGoal.com أن الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة ميكالي يجتمع اليوم الثلاثاء لحسم أمر قائمة المنتخب النهائية المشاركة في أولمبياد باريس.

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ويجري المنتخب الأولمبي محاولة أخيرة مع النادي الأهلي من أجل العدول عن قراره والموافقة على انضمام الثنائي محمد عبد المنعم وإمام عاشور ضمن الثلاثي كبار السن.

وكان FilGoal.com قد كشف عن رد الأهلي برفض السماح للثنائي بالانضمام للمنتخب الأولمبي مع الموافقة على انضمام الثلاثي حمزة علاء وأحمد نبيل كوكا وكريم الدبيس.

ويحاول المنتخب الأولمبي إقناع النادي الأهلي بالسماح للثنائي فوق السن بالانضمام في أولمبياد باريس لأن الفريق في مهمة وطنية.

ومن المقرر أن يعلن المنتخب الأولمبي قائمته النهائية غدا الأربعاء.

وتضم قائمة المنتخب في الأولمبياد 18 لاعبا بينهم ثنائي حراسة مرمى على أن تشمل 15 لاعبا على الأقل تحت سن 23 عاما مع السماح بانضمام ثلاثي فوق السن.

ويمكن لكل منتخب إرسال أسماء أربعة لاعبين آخرين بخلاف الـ 18 لاعبا المعلنين في قائمة الاحتياطي حال إصابة أي لاعب خلال البطولة.

وأوضح الأهلي في وقت سابق لاتحاد الكرة أنه سيترك ثلاثي المنتخب الأولمبي حمزة علاء وأحمد نبيل كوكا وكريم الدبيس للانضمام إلى الفريق في أولمبياد باريس.

ويقع منتخب مصر في أولمبياد باريس بالمجموعة الثالثة رفقة منتخبات إسبانيا وأوزبكستان وجمهورية الدومنيكان.

وتأتي مواجهات المنتخب الأولمبي كالآتي:

مصر × جمهورية الدومنيكان (24 يوليو)

مصر × أوزبكستان (27 يوليو)

مصر × إسبانيا (30 يوليو)

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